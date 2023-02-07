Українці просять дати звання Героя бойовій медикині, яка загинула на Луганщині: петиція

Українці створили петицію з проханням надати звання Героя України бойовій медикині Марії Власюк, яка загинула навесні 2022 року.

Марія Власюк служила у складі 80 ОДШб медичної роти евакуаційного відділення. Дівчина загинула на Луганщині, рятуючи життя бійцям.

Петицію опублікував брат полеглої Іван Власюк на сайті президента 6 лютого – її можна підписати за посиланням.

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Звернення про звання Героя України для військової вже підтримала парамедик Юлія Паєвська (Тайра).

Марія Власюк загинула у травні 2022 року на Луганщині. Фото: Юлія Паєвська/Facebook

"Цю дівчину вбили вороги. Вона загинула виконуючи бойове завдання. Вона захищала поранених, свій народ, тебе особисто...

Вона загинула минулою весною. Я добре знала Марійку. І я не буду просити за недостойну людину, ви мене знаєте. Підпишіть петицію про надання Марійці звання Героя України. Це буде справедливо", – написала Тайра.

Паєвська додала, що багато героїв ще ніяк не відзначені державою, і звернулася до Офісу Президента України і Володимира Зеленського.

"Прошу підтримати петицію про надання нашій Марійці Власюк звання Героя України! Потрібно 25 000 підписів. Багато, але ми зможемо!

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Таким чином ми хочемо віддати честь нашому янголу, котра врятувала сотні життів, але не зберегла своє", – також написав брат Марії.

Українці створили петицію з проханням надати звання Героя бойовій медикині Марії Власюк. Фото: журналіст Валерій Шмаков

Марія Власюк була родом з села Бистричі на Рівненщині. Вона закінчила Рівненський базовий медичний коледж, працювала у міській лікарні рентген-лаборантом на комп'ютерній томографії.

У 2015 році дівчина вирішила присвятити себе війській службі, а у 2017 році пішла служити за контрактом у 80-у окрему десантно-штурмову бригаду. Вона проходила курси такмеду, курс молодого бійця у центрі "Десна", проходила, служила фельдшером приймально-сортувального та евакуаційного відділення.

"У жовтні 2018 році знайшлася вакансія військового медика на Донецький напрямок. Перша ротація на сході тривала впродовж семи місяців: Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Широкине.

У парі з водієм забирали поранених на передовій та швидко везли у госпіталь. Після закінчення ротації перейшла до іншої бригади батальйону", – розповідає брат захисниці.

Потім Марія викладала цивільну медицину, а у 2020 році знову повернулася на схід України, де й зустріла повномасштабну війну. Ще під час служби Марії у квітні 2022 року президент Зеленський нагородив медикиню орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Марія загинула 24 травня біля Білогорівка на Луганщині, рятуючи життя побратимам. Дівчину нагородили орденом "За мужність" ІІ ступеня посмертно.

Нагадаємо, раніше українці підтримали петицію про надання звання Героїв українським диверсантам. Йдеться про бійців з позивними "Непийпиво", "Святоша", "Аполлон" і "Тарасій", які виконували бойові завдання в тилу ворога і загинули у Брянскій області.