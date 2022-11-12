Хороша тенденція: з березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися

За останні 8 місяців в Україні зареєстрували майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень.

У період з березня по жовтень 2022 року одружилися понад 169 тисяч пар, а розлучилися – понад 56 тисяч.

Про це свідчать дані з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомляє Міністерство юстиції.

"До речі, позитивна тенденція простежується і порівнюючи дані 2022 та 2021 років", – кажуть у відомстві.

Фото: Мін'юст

Протягом березня-жовтня цього року шлюб уклали 169 775 пар молодят – це на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

А кількість розірвань шлюбів за 8 вказаних місяців склала 56 974.

Цей показник майже на 22 тисячі менший, ніж за такий же період минулого року.

Нагадаємо, у Києві станом на 250-й день повномасштабної війни одружилися 19 669 пар.

Також за цей час у столиці народилося понад 11 тисяч малюків.

А в День захисників та захисниць України одружились понад 1300 пар.