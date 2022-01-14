Скільки українців одружилися, розлучилися, народилися та змінили ім’я? Статистика за 2021 рік

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.
Також українці 15 861 разів змінювали ім’я, прізвище чи ім’я по батькові, повідомляє Міністерство юстиції.
Загалом у 2021 році було зареєстровано понад 1,2 млн актових записів цивільного стану.
У порівнянні з 2020 роком ця кількість зросла на 125 938 актових записів.
|Фото: Marharyta_Hanhalo/Depositphotos
Зокрема, органи ДРАЦС зареєстрували більше:
- шлюбів (+46 038);
- зміни імені (+3 433);
- розлучень (+657).
Найбільша кількість реєстрацій відбулась у Дніпропетровській області – 107 567 (9%) та в Києві – 105 569 (8%).
Загалом у топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень увійшли:
- місто Київ – 29 768;
- Дніпропетровська область – 19 687;
- Львівська область – 19 548;
- Одеська область – 19 437;
- Харківська область – 15 581.
Регіонами з найбільшою кількістю зареєстрованих шлюбів були:
- Київ – 25 301;
- Дніпропетровська область – 18 77;
- Одеська область – 15 910;
- Харківська область – 15458;
- Львівська область – 13706.
А змін імені найбільше зафіксували:
- у Києві – 1 788;
- у Дніпропетровській області – 1 367;
- у Чернівецькій області – 1 069;
- у Харківській області – 998;
- у Одеській області – 946.
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