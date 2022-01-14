Скільки українців одружилися, розлучилися, народилися та змінили ім’я? Статистика за 2021 рік

У 2021 році в Україні зареєстрували 273 772 народження, 214 012 шлюбів і 29 587 розлучень.

Також українці 15 861 разів змінювали ім’я, прізвище чи ім’я по батькові, повідомляє Міністерство юстиції.

Загалом у 2021 році було зареєстровано понад 1,2 млн актових записів цивільного стану.

У порівнянні з 2020 роком ця кількість зросла на 125 938 актових записів.

Фото: Marharyta_Hanhalo/Depositphotos

Зокрема, органи ДРАЦС зареєстрували більше:

шлюбів (+46 038);

зміни імені (+3 433);

розлучень (+657).

Найбільша кількість реєстрацій відбулась у Дніпропетровській області – 107 567 (9%) та в Києві – 105 569 (8%).

Загалом у топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих народжень увійшли:

місто Київ – 29 768;

Дніпропетровська область – 19 687;

Львівська область – 19 548;

Одеська область – 19 437;

Харківська область – 15 581.

Регіонами з найбільшою кількістю зареєстрованих шлюбів були:

Київ – 25 301;

Дніпропетровська область – 18 77;

Одеська область – 15 910;

Харківська область – 15458;

Львівська область – 13706.

А змін імені найбільше зафіксували:

у Києві – 1 788;

у Дніпропетровській області – 1 367;

у Чернівецькій області – 1 069;

у Харківській області – 998;

у Одеській області – 946.

Нагадаємо, у Мін’юсті пояснювали, як змінити ім’я та ім’я по-батькові, кому заборонено одружуватися і як одружитися, якщо вам немає 18 років.

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