Мінкульт запустив платформу, де можна вчити англійську і тестувати свій рівень

У Мінкульті презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою.
Платформа доступна за посиланням, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Національна екосистема" безкоштовною та доступною 24/7 всім українцям, незважаючи на місцеперебування під час та після війни.
"Вже природно, що другою мовою спілкування в світі є англійська. Рухаємось в цьому ж напрямку та створюємо умови, щоб українці мали змогу навчатись", – написав Ткаченко.
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|Фото: МКІП
За допомогою "Національної екосистеми" користувачі зможуть вивчати англійську, дізнатись про портали, додатки та курси, які доступні українцям, і протестувати свій рівень англійської.
Платформа складається з трьох кроків:
- визначення рівня володіння англійською мовою,
- маркетплейс сервісів навчання англійської мови,
- опанування англійської за допомогою наймасовішого освітнього онлайн-проєкту України "Lingva.Skills".
Нагадаємо, раніше освітня платформа Prometheus анонсувала безкоштовний доступ до трьох ІТ-курсів для українців.
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