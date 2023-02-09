Мінкульт запустив платформу, де можна вчити англійську і тестувати свій рівень

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 лютого 2023

У Мінкульті презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. 

Платформа доступна за посиланням, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Національна екосистема" безкоштовною та доступною 24/7 всім українцям, незважаючи на місцеперебування під час та після війни.

"Вже природно, що другою мовою спілкування в світі є англійська. Рухаємось в цьому ж напрямку та створюємо умови, щоб українці мали змогу навчатись", – написав Ткаченко.

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 Фото: МКІП

За допомогою "Національної екосистеми" користувачі зможуть вивчати англійську, дізнатись про портали, додатки та курси, які доступні українцям, і протестувати свій рівень англійської.

Платформа складається з трьох кроків:

  • визначення рівня володіння англійською мовою,
  • маркетплейс сервісів навчання англійської мови,
  • опанування англійської за допомогою наймасовішого освітнього онлайн-проєкту України "Lingva.Skills".

Нагадаємо, раніше освітня платформа Prometheus анонсувала безкоштовний доступ до трьох ІТ-курсів для українців.

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