В Україні створять першу гру для гаджетів, яка навчатиме дітей пожежній безпеці

В Україні з'явиться перша безпекова дитяча гра для гаджетів "Рятівничок".

У формі гри підростаюче покоління зможе вивчити правила поводження у побуті та пожежну безпеку, повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Гра складатиметься з 40 безпекових рівнів, які будуть розподілені за складністю засвоєного матеріалу. Для усіх гравців буде доступною рейтингова таблиця, яка дозволятиме змагатися у швидкості та успішності її проходження.

Як повідомляють у ДСНС, кожен учасник гри стає рятівником-новобранцем, який вступив до лав надзвичайників. Ознайомитись з усім гравцям допомагає робот зі штучним інтелектом С.А.Н.Д.Е.Р.С. (Система автоматичного навчання дітей елементам рятувальної справи).

Скріншот з відеопрезентації ДСНС Рівненщини

У всіх гравців є можливість керувати власним автомобілем. Успішне завершення обов’язкових завдань дає доступ до унікального коду, який відкриває можливість екскурсії в реальні пожежні частини.

На початку гри учасник має можливість створити власного персонажа: йому ім’я, стать та колір форми.

Освітня механіка полягає у перегляді відеоматеріалів з основними правилами пожежної безпеки.

Рятувальники зазначають, що гра розрахована на дітей віком від 6 до 12 років.

Скріншот з відеопрезентації ДСНС Рівненщини

"Це перший такий продукт в Україні, який дозволить в ігровій формі навчити, як безпечно поводитися в побуті, а також первинним правилам пожежної безпеки", – повідомляють рятувальники.

Вони додають, що гра допоможе дітям вивчити правила безпеки життєдіяльності та адаптуватися до реальних умов сьогодення.

За словами директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександра Чекригіна, створення гри дозволить підготувати молоде покоління на 10 років вперед. Діти будуть знати та застосовувати отриманні безпекові знання у реальному житті.

Завдяки дітям, зможуть навчатися і дорослі. У майбутньому розробники планують наповнювати гру іншими безпековими складовими: з тематик мінної безпеки, надання першої медичної допомоги, виконання правил дорожнього руху.

З цього приводу 10 березня ДСНС підписало спільний меморандум із рівненськими IT- компаніями та професійним навчальним закладом

Нагадаємо, В Україні випустили комікси, які допоможуть дітям навчитися правильно поводитися з вибухівкою.