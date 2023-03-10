До 7 років тюрми: у Шотландії пропонують карати чоловіків за вихваляння "секс-здобутками" на публіці

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 березня 2023

У Шотландії пропонують криміналізувати мізогінію – це жіноненависництво, упередження і зневага до жінок.

Зокрема, законодавці пропонують карати чоловіків за гучне вихваляння сексуальними "здобутками" на публіці – їм може загрожувати до 7 років ув'язнення.

Водночас жінки, які сексуально залицятимуться до чоловіків проти їхнього бажання або публічно обговорюватимують свої "секс-перемоги", не будуть покараніповідомляє The Telegraph.

Шотландська національна партія (SNP) пропонує створити п’ять нових законів, які заборонятимуть "образливу і принизливу" поведінку чоловіків. Плани розробили на основі результатів розслідування мізогінії, яке фінансував шотландський уряд.

За проведення цього дослідження уряд платив баронесі Гелені Кеннеді, члену Палати лордів Великої Британії, 1000 фунтів стерлінгів на день.

Політикиня опублікувала результати минулого року і заявила, що чоловіки щодня здійснюють "зловживання, які руйнують життя жінок".

 Фото: tomazl/Depositphotos

Згідно з новими пропозиціями до законодаства, злочином вважатимуть "мізогіністичні домагання" – якщо чоловік викрикує жінці вульгарні фрази на вулиці, використовує образливі слова до дівчини, яка не хоче з ним розмовляти, навмисне треться об жінку в людному місці або показує їй порнографію. 

За "розпалювання ненависті" до жінок і дівчат зможуть притягнути до відповідальності людей, які підбурюють "чоловіків-супремасистів" в інтернеті.

Йдеться про блогерів у стилі Ендрю Тейта, які роблять провокативні зауваження щодо протилежної статі.

Погрози зґвалтуванням, сексуальним насильством або каліцтвом щодо жінок також стануть окремим злочином.

Мізогінію пропонують зробити обтяжуючою обставиною: якщо злочин має мізогіністичні мотиви або ознаки, він може тягнути за собою суворіше покарання – так само, як це відбувається зі злочинами на ґрунті расизму.

Наразі SNP розглядає пропозиції щодо покарання за злочини на ґрунті мізогінії. 

Максимальне запропоноване покарання за "мізогіністичні домагання" або "мізогіністичну поведінку" – 7 років позбавлення волі.

Також у звіті додають, що кримінальна відповідальність наставатиме, якщо "злочинець сприймає свою жертву як жінку, незалежно від її статі чи гендеру".

Нагадаємо, минулого літа в Україні ратифікували Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

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