У Рівному чоловік розстріляв кота на очах у власниці: поліція відкрила справу

У Рівному серед білого дня чоловік вистрілив у сусідського кота, який гуляв неподалік власного дому. Інцидент стався 12 лютого на очах власниці тварини, яку кривдник не помітив. За два дні тварина померла.

Після цього жінка кілька разів зверталась до правоохоронців, та результатів розгляду справи так і не отримала, каже, що сусіда жодного разу на допит не викликали.

Поліція стверджує, що самостійно порушила справу, дізнавшись інформацію про подію з соціальних мереж.

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"УП. Життя" поспілкувалася з власницею тварини та з правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Вбитий кіт Гриня. Фото: Юлія Татьяненко

Вистрілив у кота Гриню біля дому

"Сусід Олександр, застрілив мого кота Гриню. Це трапилося вранці 12 лютого. Тварина сиділа біля нашого забору. Я ж перебувала в дворі, неподалік. Чоловік мене не побачив і вистрілив у котика", – розповіла власниця загиблої тварини Юлія Татьяненко.

Жінка одразу підбігла до кота, який на той момент ще був живим.

За її словами, вона відвезла Гриню в центральну лікарню. Там тварині поставили крапельниці і порадили на наступний день звернутися в іншу клініку.

"На наступний день його повезли до іншого ветеринара. Там котові зробили аналіз крові, рентген, поставили крапельницю та вкололи знеболення. Цей лікар також підтвердив, що Гриня операцію може просто не пережити", – додає Юлія.

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Рентген показав, що у поперековому хребці тварини знаходиться металевий предмет, схожий на кулю розміром близько 6-8 мм.

У висновку головного лікаря Другої ветеринарної клініки Рівного йдеться, що кіт потрапив до медиків у важкому стані. У тварини була рана, візуально схожа до колотої або вогнепальної.

Рентген пораненого кота. Фото: Юлія Татьяненко

Також у висновку ветеринара йшлося, що оперувати тварину неможливо, адже виявлено печінкову та ниркову недостатність. Натомість коту надали медикаментозне лікування.

Зі слів власниці кота, тварина померла 14 лютого вдома.

Кривдника тварини жодного разу не викликали у поліцейський відділок на допит

Юлія розповіла, що після того, як звернулася до правоохоронців і написала заяву на кривдника кота, її жодного разу не викликали у поліцейський відділок. Вона ходила туди з власної ініціативи, щоб дізнатися про хід справи.

Коли вона пішла в поліцію повторно, щоб дізнатися, як просувається слідство, у неї знову взяли свідчення та попросили повторно показати довідку від ветеринара, роздрукувати аналіз крові та знімок рентгена.

Жінка принесла все необхідне, однак їй повідомили, що слідчий на лікарняному. Постраждала почала вимагати заміну або ж зустріч із керівництвом, утім їй порадили піти додому та повернутися пізніше. Потім їй зателефонували з поліцейського відділку і сказали, що зустрітися з нею не зможуть.

"Коли я знову звернулась до правоохоронців, вони наголосили, що справу розглядають, а вбивцю кота ніхто ні разу не викликав на допит", – додає жінка.

З її слів, ситуація повторилась і 10 березня.

Про вбивство тварини правоохоронці дізналися з соцмереж

Як повідомили "УП Життя" у пресслужбі Головного управління національної поліції Рівненщини, справу відкрили за результатами моніторингу соцмереж. Наразі триває досудове розслідування за частиною 1 статті 299 КК України.

"Кіт був ще живий, втім жінка не звернулася до ветеринара. Тварина померла і вона його закопала разом з тією кулею. У поліцію Юлія Татьяненко звернулася аж 20 лютого, вже після того, як ми зареєстрували подію", – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині 12-річна дівчинка жорстоко поводилася з безпритульними котами та вбивала їх, знімаючи це на камеру.

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