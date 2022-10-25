На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру: зоозахисники звернулись у поліцію

На Рівненщині 12-річна дівчинка жорстоко поводилася з безпритульними котами та вбивала їх, знімаючи це на камеру.

Відео знущань школярка публікувала на Telegram-каналі, який видалила після розголосу її жорстоких дій в соцмережах.

Зоозахисники написали заяву до Національної поліції, повідомляє організація UAnimals.

"З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру", – йдеться у повідомленні.

Також дівчинка описувала свій намір і бажання вбити кота у соцмережах.

Джерело: UAnimals/Facebook

Зоозахисники написали заяву до поліції з вимогою провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків або опікунів за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дітей, якщо на це будуть підстави.

"Просимо вас розголосу даної ситуації. А також закликаємо батьків та дорослих привчати дітей до гуманного ставлення до тварин і пояснювати, як правильно з ними поводитись. Адже кожне життя важливе, а вбивство заради розваги – неприпустиме", – наголошують в UAnimals.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях 6-річна дівчинка вбила йоркширського тер’єра після 20 хвилин знущань.

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