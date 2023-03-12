Де українці можуть одружитись чи розлучитися за кордоном? Пояснює Мінреінтеграції

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
7321
12 березня 2023

Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть одружитися або розлучитися на території іншої держави.

Для цього необхідно відвідати одну із закордонних дипломатичних установ, які можуть вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій назвали перелік країн і міст, де українці можуть реєструвати акти цивільного стану.

Де українці можуть одружитись або розлучитись за кордоном?

 Фото: Galka3250/Depositphotos

До переліку таких місць входять:

  • Посольства України у Грузії, Казахстані, Польщі, Туреччині, Федеративній Республіці Німеччина;
  • Генеральні консульства України у Кракові, Любліні, Вроцлаві (Польща), у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені (Німеччина) та у Стамбулі (Туреччина);
  • Консульства України у Гданську та в Анталії.

У майбутньому перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, може збільшуватись.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію". У перший тиждень заяви подали понад тисяча пар, серед яких були і одностатеві партнери.

Читайте також: Кому в Україні заборонено одружуватися? Пояснення Мін'юсту


Реклама:


 21
КУЛЬТУРА

“Музика має давати надію”: диригент Міхеїл Менабде на київському концерті

Наталка Писанка
 1736
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"
 6563
Суспільство

Голоси з підвалів херсонської катівні. Як росіяни знущалися з українців

Еліна Коновалюк

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

“Музика має давати надію”: диригент Міхеїл Менабде на київському концерті

Наталка Писанка
Як допомогти при нападах епілепсії і коли треба викликати "швидку" – пояснюють у МОЗ
95% київських старшокласників відчувають гордість за свою країну – опитування КМДА
"Боровся до останньої хвилини життя": що відомо про загиблого пластуна і бійця Дмитра Пащука
Львівські медики врятували підлітка з Бахмута, якому на голову під час обстрілу впала стеля
Український письменник увійшов до довгого списку Букерівської премії 2023
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"
Суспільство

Голоси з підвалів херсонської катівні. Як росіяни знущалися з українців

Еліна Коновалюк