Де українці можуть одружитись чи розлучитися за кордоном? Пояснює Мінреінтеграції

Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть одружитися або розлучитися на території іншої держави.

Для цього необхідно відвідати одну із закордонних дипломатичних установ, які можуть вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій назвали перелік країн і міст, де українці можуть реєструвати акти цивільного стану.

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Де українці можуть одружитись або розлучитись за кордоном?

Фото: Galka3250 /Depositphotos

До переліку таких місць входять:

Посольства України у Грузії, Казахстані, Польщі, Туреччині, Федеративній Республіці Німеччина;

Генеральні консульства України у Кракові, Любліні, Вроцлаві (Польща), у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені (Німеччина) та у Стамбулі (Туреччина);

Консульства України у Гданську та в Анталії.

У майбутньому перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, може збільшуватись.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію". У перший тиждень заяви подали понад тисяча пар, серед яких були і одностатеві партнери.

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