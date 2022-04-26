У МОЗ показали, як виглядає потяг-мінігоспіталь для важких пацієнтів. ФОТО

В Україні почав курсувати медичний потяг-госпіталь, яким можна перевести важких хворих та поранених пацієнтів. Він дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій.
Про запуск медичного рейсу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.
Завдяки новому залізничному спецтранспорту можна буде вивезти ще більше хворих, поранених і травмованих громадян з "гарячих точок".
|Потяг-мінігоспіталь, фото Міністерство охорони здоров'я
|Переоснащені вагони для транспортування пацієнтів, фото: Міністерство охорони здоров'я
Цими пацієнтами опікуватимуться "Лікарі без кордонів" та українські медики. Наразі в МОЗ шукають спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.
|Медичні вагони, фото Міністерство охорони здоров'я
|Запаси медикаментів у потязі-госпіталі, фото Міністерство охорони здоров'я
Для рейсу потягу-мінігоспіталя потрібні медсестри та медбрати інтенсивної терапії або тих, хто має досвід в ортопедії.
|Переобладнані вагони, фото Міністерство охорони здоров'я
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