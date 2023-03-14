В окупованому Маріуполі школярів змушують піднімати російський прапор та співати гімн – міськрада

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 березня 2023

В окупованому Маріуполі загарбники запровадили "патріотичне" виховання у школах.

Вони змушують учнів вишукуватися у лінійку, слухати гімн держави-терориста та піднімати російський прапор, повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Кожен тиждень у школах починається з так званого "патріотичного виховання", а насправді – промивки мізків дітей", – кажуть у міськраді.

Там також зазначають, що окупанти вдаються до героїзації вбивць та катів Маріуполя. Зокрема, у школах з'явились стенди з "героями "ДНР", на яких є фото та історії загарбників. 

 Школярі на лінійці підіймають прапор під гімн РФ. Скриншот з відео

Крім того, росіяни продовжують руйнувати маріупольські школи. 14 березня загарбники остаточно зруйнували школу №30.

"В українському Маріуполі працювало 63 школи. Робилося все для того, щоб наші діти отримували у них нові можливості та сучасне навчання. 

За попередніми даними, росіянами пошкоджено 54 навчальних закладів середньої освіти. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю", – розповів мер Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що попри російську агресію, 7 %українців досі вважають, що у школах треба вивчати російську літературу.

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