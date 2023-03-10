7% українців досі вважають, що у школах треба вивчати російську літературу. Опитування

В Україні близько 7% людей досі вважають, що у школах потрібно продовжувати вивчати творчість російських авторів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
Натомість більше третини опитаних українців (38%) вважають, що російських авторів взагалі не варто вивчати в українських школах.
Найбільше така думка поширена на заході країни, а найменше прихильників повної відмови від російського "контенту" у російських шкільних програмах – на півдні.
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|Фото: lireshetnik09
"Зберігається чітка тенденція в громадській думці до зниження вагомості та ролі російських авторів у навчальних програмах", – кажуть соціологи.
Інші респонденти так чи інакше виступають за зниження кількості росіян у підручниках.
Утім, близько 28% опитаних не хочуть відмовлятися від творів, які вважаються "світовою класикою".
|Інфографіка: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва
"Чим молодші респонденти, тим частіше вони б не хотіли бачити росіян у шкільній програмі. Серед наймолодшої вікової категорії таких 46%, а от "русофобія" найстаршого покоління дещо менша – близько 33%", – кажуть соціологи.
Нагадаємо, влітку МОН заявило, що у шкільній програмі залишать твори Гоголя, Булгакова та Ільфа і Петрова.
Також соціологи дізналися, скільки українців проти вивчення російської у школах.
Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
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