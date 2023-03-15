Захотілося букету з пролісків? Чому не варто зривати первоцвіти та як за це можуть покарати

З настанням весни прилавки українських ринків рясніють від різнобарвних квітів: пролісків, підсніжників та інших первоцвітів.

Бабусі пропонують купити у них оберемок ароматної черемші.

Також в деяких регіонах України є традиція зривати чи викопувати перші квіти і нести на цвинтарі.

Люди часто забувають, що ці рослини знаходяться на стадії вимирання та занесені до Червоної книги.

Голова громадської організації "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк розповів "УП Життя" чому не можна зривати ранньоквітучі рослини, яке покарання за це чекає і чим важливі ці рослини для екології в цілому.

Чи всі первоцвіти знаходяться під загрозою зникнення

Первоцвіти – це збірна народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Існує і квітка "первоцвіт весняний", але вона розквітає пізніше – у квітні-травні. Букетів з неї не роблять.

Олексій Василюк каже, що не всі ранньоквітучі види рослин занесені до Червоної книги, але це не означає, що їх потрібно зривати. Втім, до неї занесені більшість видів, які привабливі для створення букетів.

Первоцвіти, занесені до Червоної книги України:

білоцвіт весняний (геофіт);

підсніжник: білосніжний, складчастий, Ельвеза;

пізньоцвіт трилистий (анкарський);

рястка: відігнута, гірська;

тюльпан: двоквітковий, запашний, Біберштейна;

шафран: сітчастий, вузьколистий (су́зський), банатський, Гейфеля (карпатський), Пуріня;

брандушка різнобарвна;

собачий зуб (еритро́ній);

цикламен коський (Кузнецова);

рябчик шаховий;

оставник одеський ( гімноспе́рміум);

гадюча цибулька гроноподібна;

черемша (цибуля ведмежа).

Не знаходяться під загрозою вимирання хіба що зірочки або ж гусяча цибуля (маленькі жовті квіти, схожі на проліски) і ще деякі види, на які люди зазвичай не звертають увагу.

Він каже, що між науковцями була дискусія щодо того, чи й надалі вважати цибулю ведмежу, яку в народі називають черемшею, червонокнижною. Адже в тих місцях, де вона росте, її дуже багато. Та насправді, з кожним роком її кількість меншає. Все ж таки у 2021 році цю рослину залишили у списку зникаючих рослин в Україні.

Черемша подекуди займає величезні площі. Наприклад, в Холодному Яру на Черкащині її сотні гектарів. Та з кожним роком площа стає меншою і через кліматичні чинники, і через масове винищення.

Може минути кілька років або десятиліть, перш ніж вона зникне повністю. Тому не варто зважати на аргументи любителів забороненого червонокнижного салату про те, що її дуже багато. Просто в тих місцях, де вона досі є, рослина росте досить щільно.

Єдина відмінність цибулі ведмежої від інших первоцвітів, що вона їстівна.

"Це далекий родич часнику, який ми звикли висаджувати вдома, але це не робить рослину не рідкісною або свійською. Вона росте в період, коли домашньої зелені ще не має, тому багато хто її полюбив просто, тому що вона вже має листя тоді коли домашній часник ще не виріс," – каже громадський активіст.

Як альтернативу, можна просто поставити кілька цибулин у воду і через тиждень отримати власну зелену цибулю, яка мало чим відрізняється за смаком.

Олексій Василюк розповідає, що є багато інших гарних рослин, які розквітають ранньою весною, наприклад, крокуси сітчасті, що ростуть у степах. Та з них неможливо зробити букет, бо вони мають коротку квітконіжку.

З його слів, дещо пізніше розквітає квітка сон. Вона також зникає у природі і є червонокнижною. Букети з нею приурочують до так званих поминальних днів за тиждень після Великодня.

На Київщині та Львівщині, зі слів Олексія Василюка, квітка росте в лісах. Її продають, щоб висаджувати на могилах, тож в природі викопують повністю, не залишаючи шансу на виживання там, де ці рослини зростали природним чином.

Водночас на Донеччині та Луганщині всі цвинтарі заквітчані дикими тюльпанами та горицвітом. Він там росте прямо в балках. Квіти викопують і пересаджують. Якщо цвинтар малодоглянутий і там не перекопують ґрунт, то пересадка не впливає на знищення окремих рослин, але там де вони зростали їх більше не залишається.

Чим важливі первоцвіти

Олексій Василюк каже, що поява цих рослин означає початок певного взаємопов’язаного процесу в природі. І якщо вони вже квітнуть, значить з’являться комахи, які їх запилюють.

Сенс раннього цвітіння, зі слів експерта, в тому, щоб комахи встигли їх запилити до того моменту, як в цих місцях або підніметься висока трава, десь в степу чи в лісі, або ж на деревах виросте листя і первоцвітів просто стане не видно.

"Ці рослини поспішають використати вузький проміжок часу, коли їх ще встигнуть запилити комахи, але всіх інших рослин ще не буде. Дуже смілива авантюра, вигадана природою, щоб на одному і тому ж просторі могли рости багато різних видів рослин", – додав голова громадської організації .

Як розповів експерт, комахам потрібні первоцвіти не лише для запилення, а й живлення, адже вони прокидаються ранньою весною і харчуються нектаром цих рослин.

Вилітають, коли є перші квіти, але якщо їх не буде, комахи почнуть гинути. Експерт додає, що всі види рослин рівносильно важливі, просто в Червону книгу занесені ті види, які знаходяться на межі зникнення.

Чому зникають первоцвіти

"Першочергово первоцвіти знищують люди – це головна причина. Також, на зменшення їхньої чисельності впливає поширення чужорідних видів рослин, які занесені до нас з інших континентів, наприклад, амброзія. Вони заповнюють простір, де мають рости українські види рослин", – каже Олексій Василюк.

З його слів, ще одна причина зникнення первоцвітів – спалювання трави та розорювання територій. Адже таким чином рослини просто зникають вщент. До прикладу, після оранки не залишається нічого живого.

Також, зі слів експерта, вимиранню первоцвітів сприяє зривання вершечків квітів. Багато людей, хибно думає, якщо залишати цибулину, то це цілком безпечно для рослини. Насправді це не так. Вони травмуються не менше, оскільки, цибулини не мають зеленої маси листя, щоб набратись сил до наступного року. Водночас первоцвіти – квіткові рослини, а отже вони розмножуються насінням, зривання квітів не дає їм це зробити.

Громадський активіст додає, юридична відповідальність не розділяє цілу чи не цілу рослину. Кожна квітка – це однакова сума збитків і відповідальності.

Чому не можна продавати та купувати первоцвіти

Як проінформували "УП. Життя" у Державній екологічній інспекції, в Україні за придбання та збут квітів з Червоної книги передбачено штрафи від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн з конфіскацією рослин.

Що загрожує порушникам?

для тих, хто зриває червонокнижні рослини, передбачено покарання: від 510 грн до 850 грн на громадян та від 850 до 1,4 тис. грн на посадових осіб з конфіскацією квітів (ст. 90 КУпАП);

за незаконну купівлю та продаж первоцвітів штраф становить від 510 грн до 1, 7 тис. грн (ст. 88-1 КУпАП);

за ті ж дії щодо рослин, які ростуть на території природно-заповідного фонду і занесені до Червоної книги України, або ж охороняються відповідно до міжнародних договорів нашої держави, покарання – від 1, 7 тис. грн до 3, 7 тис. грн з конфіскацією рослин (ч.2 ст.88-1 КУпАП).

за один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної рослини, передбачена відповідна компенсація за її знищення. Сума в кожній області відрізняється, становить від 30 до 62 грн у залежності від області та виду рослини.

За черемшу, шафран чи підсніжник доведеться сплатити від 31 до 62 грн, за сон траву – від 37 грн до 62 грн.

Наприклад, у Тернопільській та Хмельницькій області, штраф за черемшу становить 62 грн, за шафран та підсніжник – від 49 грн до 62 грн у залежності від виду, сон трава – від 37 грн до 62 грн.

У Карпатах сума штрафу становить від 42 грн за квітку.

У Вінницькій області за зірвану черемшу, підсніжник чи сон-траву доведеться сплатити 31 грн.

Екоінспектори наголошують, що торгівля первоцвітами (продаж та купівля) є порушеннями законів України "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", "Про охорону навколишнього середовища України" та інших.

Для протидії знищенню та продажі первоцвітів з середини лютого в Україні розпочалася так звана "Операція первоцвіт", яка триватиме до 15 травня. Це рейди екоінспекції разом з Національною поліцією України по місцях продажу рослин.

"Якщо Ви виявили порушення закону – нищення природної популяції первоцвітів, зривання їх на букети або продаж – негайно повідомте правоохоронців, зателефонувавши 102! Купуєте первоцвіти – підтримуєте квіткових браконьєрів та стаєте співучасником злочину", – додають в екоінспекції.

Олексій Василюк розповів, що планові перевірки щодо зривання чи продажі первоцвітів заборонені з 2014 року постановою Кабміну "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

"Може десь і проводять подібні рейди, але не на ринках, де їх продають масово і не в лісах, де їх зривають, бо туди потрібно здійснювати офіційну планову перевірку. Це роблять десь для піару в метро або просто як на акцію до 8 березня. Та це не патрулювання лісів, не планові перевірки потягів і не облави на ринках як було раніше до 2014 року. На весь Київ чи область, є максимум три чи чотири екоінспектори", – зазначив експерт.

Він додає, що у 2005 році пригадує останні рейди транспортної поліції. Пасажирам, які приїжджали потягами з Карпат та Криму перекривали рух, перевіряли всі сумки і коробки, які вони мали.

"Після анексії Криму з 2014 року, звісно, первоцвіти звідти до нас не возять. Та їх досі зривають в Карпатах і продають по різних містах України. Склалась ситуація, що можливо лише сподіватися на свідомість людей, які не будуть зривати або ж купувати ці види рослин", – каже громадський активіст.

Зі слів експерта, ніхто не їде далеко в ліс за одним букетом. Продавці створюють цілі схеми. Є окремі люди, які збирають величезну кількість цих рослин. Інші – пакують в ящики і привозять в міста, тоді розподіляють між торговцями.

"Вже тоді на розі вулиць з’являються жінки з нещасним виглядом, які стоять і тримають кілька букетів для продажу. Хоч, зазвичай, у магазині поряд стоять цілі ящики квітів, в яких приблизно 500 букетів", – каже експерт.

Якщо до них підходять правоохоронці, вони відповідають, що мають кілька букетів, які виростили вдома і розповідають про хворе серце. Хоч насправді, це масштабний і нечесний бізнес.

Часто люди купують зірвані первоцвіти ящиками за оптову ціну, пізніше перепродують їх.

"Пригадую, як на початку моєї природоохоронної діяльності з колегами створили і домовилися про розміщення в київському метро, соціальної реклами, де йшлося про те, що первоцвіти дарують хлопці, що економлять на дівчатах", – наголошує Олексій Василюк.

Це обурило багатьох. Та насправді так і є. Букет троянд, вирощених в теплиці, коштує набагато більше, ніж зірвані в лісі підсніжники. Але обираючи саме останні, покупці не лише економлять, але й залишають Україну без її природних скарбів. За економію людей розплачується дика природа.

Нагадаємо, в Італії один з гастрономічних університетів випустив атлас "Ковчег смаку в Україні", де зібрали продукти харчування, що зникають.