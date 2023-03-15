Омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів з вивчення української мови

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав владу Одеси та Одеської області розширити мережу курсів із вивчення української мови.

Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.

За його словами в Україні діє понад 450 безкоштовних майданчиків із вивчення української мови. Лише 18 з них – на Одещині.

"Потрібно попрацювати над тим, щоб в Одесі і Одеській області значно збільшити мережу мовних курсів", - зазначив Тарас Кремінь.

Він нагадав, що, згідно з результатами нещодавнього соціологічного дослідження, близько 40% мешканців Одещини вважають недостатній рівень володіння мовою перепоною на шляху до переходу на українську.

"Влада має забезпечити доступ до вивчення української мови. При кожному університеті, при кожній бібліотеці мають бути безкоштовні або профінансовані з місцевих бюджетів курси та розмовні клуби", – наголосив Уповноважений.

Тарас Кремінь також повідомив, що у 2022 році на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшло 186 повідомлень щодо порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосувалися Одеської області.

Станом на 13 березня 2023 року вже є 87 звернень громадян.

"Найбільш проблемними" на території Одеської області Тарас Кремінь назвав сфери освіти, обслуговування, транспорту та порушення мовного закону представниками органів місцевої влади й самоврядування.

Раніше мовний омбудсмен відреагував на скандал, який розгорівся після того, як киянці відмовили у співбесіді через небажання спілкуватися російською.