Чи можуть працівники відмовитися від виконання роботи під час повітряної тривоги? Пояснює омбудсмен

У трудовому законодавстві немає норми, що забороняє працювати під час повітряної тривоги. Проте роботодавець не може вимагати від працівників виконувати роботу, що загрожує його життю.

Як діяти працівникам та роботодавцям під час повітряної тривоги і як це регулюється на державному рівні пояснює омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнного характеру – це функція держави, яка забезпечується заходами цивільного захисту", – наголошує він.

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Як йдеться у Кодексі законів про працю України, на всіх підприємствах, установах та організаціях роботодавець зобов’язаний створити безпечні умови праці, зокрема й під час повітряної тривоги.

Фото: Mehaniq /Depositphotos

Винятком є випадки, коли з працівником уклали трудовий договір про віддалену роботу.

Як зазначає омбудсмен, працівник має право відмовитися виконувати роботу, якщо трапилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, людей, які його оточують, або навколишнього середовища.

"Роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту, оскільки за це в Україні передбачена кримінальна відповідальність", – додає Дмитро Лубінець.

За що можуть покарати роботодавців:

порушення вимог про охорону праці;

недотримання вимог пожежної чи техногенної безпеки;

службова недбалість.

Таким чином, роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.

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Водночас працівник повинен дотримуватися правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце.

Нагадаємо, оприлюднили алгоритм дій освітянам, учнів та батьків під час повітряної тривоги.