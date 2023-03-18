Українці просять дати звання Героя загиблій речниці ДСНС Євгенії Дудці

Українців закликають підписати петицію про призначення загиблій речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгенії Дудці звання "Героя України".
Відповідна петиції з’явилася на сайті Президента України.
Керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка померла 7 березня після 11 місяців лікування.
10 квітня 2022 року РФ атакували дніпровський аеропорт. Під час другого удару на місці працювали рятувальники, серед яких була Євгенія Дудка.
|Євгенія Дудка
Жінка отримала найтяжчі поранення.
Спочатку Євгенія проходила лікування в Україні, згодом її відправили на лікування в Німеччину.
19 лютого 2023 року вона повернулася в Україну.
Підписати петицію для присвоєння Євгенії звання "Героя України" можна за посиланням.
Станом на 18 березня зібрано 1362 голоси з 25 тисяч необхідних.
Читайте також: Була "янголом бійців": під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня