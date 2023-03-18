Українці просять дати звання Героя загиблій речниці ДСНС Євгенії Дудці

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 березня 2023

Українців закликають підписати петицію про призначення загиблій речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгенії Дудці звання "Героя України". 

Відповідна петиції з’явилася на сайті Президента України. 

Керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка померла 7 березня після 11 місяців лікування. 

10 квітня 2022 року РФ атакували дніпровський аеропорт. Під час другого удару на місці працювали рятувальники, серед яких була Євгенія Дудка. 

Євгенія Дудка

Жінка отримала найтяжчі поранення. 

Спочатку Євгенія проходила лікування в Україні, згодом її відправили на лікування в Німеччину. 

19 лютого 2023 року вона повернулася в Україну. 

Підписати петицію для присвоєння Євгенії звання "Героя України" можна за посиланням.

Станом на 18 березня зібрано 1362 голоси з 25 тисяч необхідних. 

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