Українці просять дати звання Героя загиблій речниці ДСНС Євгенії Дудці

Українців закликають підписати петицію про призначення загиблій речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгенії Дудці звання "Героя України".

Відповідна петиції з’явилася на сайті Президента України.

Керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка померла 7 березня після 11 місяців лікування.

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10 квітня 2022 року РФ атакували дніпровський аеропорт. Під час другого удару на місці працювали рятувальники, серед яких була Євгенія Дудка.

Євгенія Дудка

Жінка отримала найтяжчі поранення.

Спочатку Євгенія проходила лікування в Україні, згодом її відправили на лікування в Німеччину.

19 лютого 2023 року вона повернулася в Україну.

Підписати петицію для присвоєння Євгенії звання "Героя України" можна за посиланням.

Станом на 18 березня зібрано 1362 голоси з 25 тисяч необхідних.

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