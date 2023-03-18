Українці просять дати звання Героя загиблій речниці ДСНС Євгенії Дудці

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
15539
18 березня 2023

Українців закликають підписати петицію про призначення загиблій речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгенії Дудці звання "Героя України". 

Відповідна петиції з’явилася на сайті Президента України. 

Керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка померла 7 березня після 11 місяців лікування. 

Реклама:

10 квітня 2022 року РФ атакували дніпровський аеропорт. Під час другого удару на місці працювали рятувальники, серед яких була Євгенія Дудка. 

Євгенія Дудка

Жінка отримала найтяжчі поранення. 

Спочатку Євгенія проходила лікування в Україні, згодом її відправили на лікування в Німеччину. 

19 лютого 2023 року вона повернулася в Україну. 

Підписати петицію для присвоєння Євгенії звання "Героя України" можна за посиланням.

Станом на 18 березня зібрано 1362 голоси з 25 тисяч необхідних. 

Реклама:

Читайте також: Була "янголом бійців": під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня


Реклама:


Реклама:
 7753
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4225
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3445
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат