Телескоп "Хаббл" сфотографував кулясте зіркове скупчення Мессьє 55. ФОТО

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував кулясте зоряне скупчення Мессьє 55 (М55).

Воно знаходиться в південній частині сузір’я Стрільця, повідомляє NASA.

Зі слів науковців, кулясте скупчення зірок знаходиться на відстані близько 20 тисяч світлових років від Землі і має діаметр близько 100 світлових років. Мессьє 55 містить приблизно 100 тисяч зірок із 55 змінними зірками, яскравість яких змінюється.

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На зображенні помітно лише частину M55. Загалом скупчення здається сферичним, оскільки інтенсивне гравітаційне тяжіння зірок зближує їх.

Менше наземне зображення (внизу ліворуч) – область М55, яку спостерігав Хаббл. Фото: NASA

"На чіткому фото Хаббла над атмосферою Землі можна розрізнити окремі зірки в цьому скупченні. Наземними телескопами також можна їх побачити, але не в такій кількості", – пояснюють науковці.

Водночас якщо дивитися на небо у бінокль, скупчення виглядатиме лише як кругла туманна пляма, додають у NASA.

Маленькі телескопи можуть почати розпізнавати окремі зірки в M55, тоді як апарати з більшим діючим отвором оптичного приладу легко виділять зірки низької зоряної величини.

Зоряна карта для M55. Зображення: Stellarium

Науковці стверджують, що навіть першовідкривач M55, французький астроном Шарль Мессьє, не міг побачити це явище, створюючи свій Каталог туманностей і зоряних скупчень.

Це пов’язано з тим, що попри те, що Мессьє 55 – велике і досить яскраве кулясте зоряне скупчення, йому бракує щільного ядра, і багато його зірок досить тьмяні, що ускладнює спостереження за ними в неоптимальних умовах.

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Для спостерігачів з північних регіонів планети M55 знаходиться низько в небі, тому видимість ускладнюється товстим шаром атмосфери, а також водяною парою та світловим забрудненням.

Частина кулястого зоряного скупчення Мессьє 55. Фото: NASA

Це й перешкоджало Мессьє розгледіти кулясте скупчення зірок з його паризької обсерваторії. Коли науковець вносив явище до свого каталогу, то зазначив, що "його світло – рівномірне і, здається, не містить жодної зірки".

Нагадаємо, науковці NASA за допомогою космічного телескопа "Хаббл" зафіксували останні миті життя зірки, яку поглинула чорна діра.