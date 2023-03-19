Телескоп "Хаббл" сфотографував кулясте зіркове скупчення Мессьє 55. ФОТО

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував кулясте зоряне скупчення Мессьє 55 (М55).

Воно знаходиться в південній частині сузір’я Стрільця, повідомляє NASA.

Зі слів науковців, кулясте скупчення зірок знаходиться на відстані близько 20 тисяч світлових років від Землі і має діаметр близько 100 світлових років. Мессьє 55 містить приблизно 100 тисяч зірок із 55 змінними зірками, яскравість яких змінюється.

На зображенні помітно лише частину M55. Загалом скупчення здається сферичним, оскільки інтенсивне гравітаційне тяжіння зірок зближує їх.

Менше наземне зображення (внизу ліворуч) – область М55, яку спостерігав Хаббл. Фото: NASA

"На чіткому фото Хаббла над атмосферою Землі можна розрізнити окремі зірки в цьому скупченні. Наземними телескопами також можна їх побачити, але не в такій кількості", – пояснюють науковці.

Водночас якщо дивитися на небо у бінокль, скупчення виглядатиме лише як кругла туманна пляма, додають у NASA.

Маленькі телескопи можуть почати розпізнавати окремі зірки в M55, тоді як апарати з більшим діючим отвором оптичного приладу легко виділять зірки низької зоряної величини.

Зоряна карта для M55. Зображення: Stellarium

Науковці стверджують, що навіть першовідкривач M55, французький астроном Шарль Мессьє, не міг побачити це явище, створюючи свій Каталог туманностей і зоряних скупчень.

Це пов’язано з тим, що попри те, що Мессьє 55 – велике і досить яскраве кулясте зоряне скупчення, йому бракує щільного ядра, і багато його зірок досить тьмяні, що ускладнює спостереження за ними в неоптимальних умовах.

Для спостерігачів з північних регіонів планети M55 знаходиться низько в небі, тому видимість ускладнюється товстим шаром атмосфери, а також водяною парою та світловим забрудненням.

Частина кулястого зоряного скупчення Мессьє 55. Фото: NASA

Це й перешкоджало Мессьє розгледіти кулясте скупчення зірок з його паризької обсерваторії. Коли науковець вносив явище до свого каталогу, то зазначив, що "його світло – рівномірне і, здається, не містить жодної зірки".

Нагадаємо, науковці NASA за допомогою космічного телескопа "Хаббл" зафіксували останні миті життя зірки, яку поглинула чорна діра.