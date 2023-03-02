Як це – бути веганом у війську. Історія командира інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженера

Уродженець Маріуполя, у минулому викладач, а зараз командир інженерно-саперної роти полку "Азов" 37-річний Артем із позивним "Інженер" очищає українську землю від замінувань та вистежує ворога на південному напрямку України.

Крім того, Артем упродовж дев’яти років дотримується веганства та поєднує гуманні переконання з веденням війни.

"З 13-ти років я вегетаріанець, а веганом став 9 років тому – після Революції Гідності", – розповідає герой.

В інтерв’ю "УП.Життя" Артем "Інженер" розповів про війну, власні рефлексії та веганство на ній.

Далі його пряма мова.

"Я знав про близьку війну та готувався до неї"

У цивільному житті я викладач в університеті. Викладаю архітектуру, інженерію в КНУБА – Київському національному університеті будівництва та архітектури. До повномасштабного вторгнення я не мав особливого військового досвіду.

Я знав про близьку війну та готувався до неї. Склав екстрені валізки, організовував курси з тактичної медицини. Ми з друзями зробили схрон в Київській області, з усім необхідним там спорядженням. Але в результаті ним скористалося лише декілька людей з десяти розрахованих через близьке розташування до фронту.

Та я не був готовий до такої тривалості та такої сильної інтенсивності боїв. Ми не думали, що російська армія зможе пробратися на Київщину.

Командир інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженер

"Мене ж веде в бій не ненависть, а любов"

Багатьом людям потрібна "раджа гуна" – відчуття пристрасті, щоб іти в бій. Мене ж веде в бій не ненависть, а любов. Я відчуваю, як земля палає любов’ю, вона веде в бій. Моїм внутрішнім викликом є не впустити ненависть в своє серце, а діяти з мотивів любові – дуже важливо.

Не кожен повинен брати до рук зброю і йти вбивати. Чомусь люди сприймають цю війну наче з фільмів, де люди зі штиками біжать натовпом. Такого не відбувається. Моя війна в планшеті, до прикладу. Я ставлю точки нанесення артилерійських ударів, запрошую коригувальника і починаю туди "насипати". Залучаємо в дію квадрокоптери, знаходимо міни за допомогою тепловізорів. У нас є багато класних технологій, які допомагають знищувати ворога на відстані.

Хлопці на нулі південного напрямку створюють танкові позиції в зоні бойових дій

Часто отримую питання "Чи стріляв ти з автомата у ворога?". В мене були протистояння з ворогом – затримував диверсантів, застосовував зброю, можливо, вбивав. Я не ставлю це собі за мету, тому що ця війна інакша. Моя місія – зберегти якнайбільше цивільних та бійців.

Медитації та сон в сірій зоні

Психологічно це не просто, але мені допомагають медитації. Також за можливості займаюся йогою і ціґун (стародавнє китайське мистецтво саморегуляції енергії ці – ред.).

Спершу бійці скептично до цього ставилися, потім звикли. До того ж я командир, що мені скажеш (сміється – авт.).

Я зупиняюся у безпечній зоні й впродовж декількох хвилин медитую чи сплю і їду далі на завдання.

Упродовж 6-ти місяців Артем вів службу на південному напрямку – у Запорізькій та Донецькій областях. 12-го листопада "Інженера" перевели до військового наукового управління при генштабі.

"Великі копитні тварини гинуть найпершими через свої габарити"

Спершу люди чують вибухи вдалині, звикають до них, а потім вони переростають у прильоти в їхньому населеному пункті. Тоді вже жителі в паніці полишають домівки, не беручи зі собою тварин. Іноді зустрічаються виключення – завжди якась частина людей залишається.

Ти риєш окопи, а поруч бабця випасає козу, виїхала ворожа БМП, здійснює обстріли, а бабця випасає козу. Їдемо по сірій зоні, бабця стоїть, галасує – ми зупиняємося, питаємо: "Бабцю, вивезти тебе?", а вона: "Та ні, синку, у мене дві корови. Довезіть мене лиш до корівника". Ми їй кажемо, що може там того корівника вже нема.

Якось я бачив звільнених корів, що блукали просто поля – їхній корівник розбомбили ворожі ракети. Тоді я подумав: "Це визволення тварин, але воно не таке, як я того хотів".

На жаль, з мого досвіду, великі копитні тварини гинуть найпершими через свої габарити – є висока ймовірність того, що уразяться вибуховою хвилею.

З одного боку, дикі тварини добре себе почувають – такої кількості фазанів, наприклад, зайчиків, шулік, беркутів, кроликів я ніколи ще не бачив у вільному пересуванні.

Якось до мене прибилася свиня. Розумієш, що вона контужена. Вона не звикла харчуватися сама – от і помирає голодною смертю.

Бачив, як хаскі бігала вулицями, але не бідувала – хапала курей. Мишей розвелося повно – котики теж не бідують, лисичок розвелося не менше – природний ланцюжок подекуди навпаки налагоджується та зміцнюється.

Про перехід на рослинне харчування та перший досвід веганства в АТО

З 13-ти років я вегетаріанець, а веганом став 9 років тому – після Революції Гідності.

Тоді я кардинально переосмислив своє життя, обміркував, чому мої друзі загинули, чому я залишився живий. За рік після того, у 2015-му я пішов в АТО волонтером.

Довідка: І вегетаріанці, і вегани відмовляються від споживання м'яса та риби. Однак веганство – це суворіша форма вегетаріанства, яка забороняє вживання будь-яких продуктів тваринного походження, включаючи молочні продукти, яйця, мед, вироби зі шкіри, вовни та шовку.

Серед військових панує міф, що воїн повинен їсти м’ясо, щось жирне, холестеринове, некорисне, аби мати силу та стійкість. Я так не вважаю і дотримуюся веганства на війні.

Бути веганом в армії непросто. Упродовж першого місяця було найскладніше – тоді в нас не було нічого з веганської продукції. Та сьогодні ситуація значно змінилася на краще.

Перший час основні труднощі полягали в тому, що на територіях, які перебували в активній фазі бойових дій, магазини були переважно закриті або просто не було часу до них ходити, а тим більше готувати. Це було влітку, коли ми воювали на півдні України. Пізніше нас перевели на більш сприятливу для купівлі харчів територію.

Мене дуже підтримали запаси, які ми зробили з друзями, готуючись до війни. Також вдалося домовитися у солдатській їдальні, аби принаймні одна страва була веганська. Я не прихильник поняття "сухпай". У військових має бути повноцінне гаряче харчування, особливо взимку.

Влітку я зачасту харчувався великою кількістю фруктів, овочів і горіхів, які купляв у місцевих. Взимку ж сирого мало, тому в основному мій раціон тоді складається з круп, оброблених і консервованих овочів, супів. Замочую горіхи та гриби. Також нам волонтери прислали ящик тушонки "Зелупчі", теж гарно.

Організованих поставок веганської продукції на фронт поки що немає. Але в кожній військовій їдальні можна домовитися, щоби готували щось веганське. Та часто немає змоги перевірити вміст продуктів, страв, а готувати собі окремо не завжди є можливість.

В Україні, попри війну, добре розвинена система доставки, і можна замовляти веганські напівфабрикати або консервації. В липні 2022 року я дізнався про громадську організацію "Кожна тварина", сконтактував з нею, і тепер ми періодично отримуємо від них веганські пакунки.

Вони збирають для військових-веганів сухпайки з їжею рослинного походження та вагомо урізноманітнюють наш раціон. Також я звик самотужки налаштовувати екосистему навколо – останнім часом почав готувати собі сам.

На фронті, окрім волонтерів, мені дуже допомагали друзі і знайомі, у мене самого є виробництво веганських солодощів, тому з таким озброєнням хоч куди.

Комплект енергетичного озброєння військового-вегана

Довідка: 22 вересня 2022 року петиція "Про введення вегетеріанських та веганських сухих пайків для Збройних Сил України" зібрала необхідну кількість голосів для подальшого розгляду президентом. 6 жовтня Володимир Зеленський надав відповідь: "Наразі слід зазначити, що норма харчування для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, які надають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутня. Ураховуючи вказане вище, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати порушене в електронній петиції питання".

М’яка веганізація

Я воюю на південному напрямку – на межі Запорізької та Миколаївської областей. Нещодавно почав періодично їздити в Запоріжжя – там завжди можна знайти якісь веганські сосисочки. Ми поставили зі спільниками ще один еко-холодильник. Єдине, що мої воїни не вегани, але в полку є три вегетаріанці.

На днях до мене підійшов командир-начальник штабу й звернувся з проханням: "Слухай, тільки не віддавай своїм воїнам наказ не їсти м’яса".

Армія не завжди добровільна річ – доєднатися до лав борців можна добровільно, а от із виконанням наказів командира вже складніше.

Я відповів, що звісно не буду їх силоміць перетягувати у це. Я не підтримую насильницьких принципів. Напхав холодильник веганськими сосисками, побратими їдять їх і кажуть, що ті як справжні. А я відповідаю, що веганські сосиски і є справжні!

Нещодавно я придбав чорну і червону веганську ікру з водоростей. Не став нікуди викладати ці фото, бо ще скажуть, що ми, воїни, зовсім зажиріли – ніхто ж не знає, що то веганська їжа. І теж поставив в холодильник штабу – хлопці поїли її і кажуть, що вона смакує як звичайна рибна ікра.

Для мене неважливо, щоб їжа була схожа на тваринну. Я це застосовую як своєрідний сталкінг для того, щоб схилити більшу кількість людей до веганства.