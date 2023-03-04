Як і коли можна зареєструватися на НМТ-2023 – розповіли в УЦОЯО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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4 березня 2023

Реєстрація на національний мультипредметний тест онлайн в Україні розпочнеться у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

Про це повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко у інтерв'ю "Укрінформу".

Вона наголошує, що реєстрація буде безпаперовою, тобто учасникам доведеться завантажити свої документи в спеціальний сервіс, і не треба буде надсилати їх звичайною поштою. 

"Після цього кожний учасник або учасниця отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом для учасника", –  наголосила Тетяна Вакуленко.

  Фото:logoff/Depositphotos

На інформаційній сторінці учасника буде відображатися вся інформація про те де, коли і як буде проходити тестування.

В УЦОЯО додають, що основна сесія тестування буде проходити у червні. А наприкінці місяця або на початку липня – відбудеться додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії. 

Зі слів заступниці директора УЦОЯО, як і минулого року, результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу в своєму тестовому середовищі. Тобто, коли закінчується час або всі завдання виконані, на екрані з’являється кількість тестових балів за кожен предмет. 

"Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднюємо у себе на сайті. Це буде і ПДФ, і онлайн-версія для учасників, у яких є можливість працювати в інтернеті", – каже Тетяна Вакуленко.

Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати. 

Нагадаємо, вже доступний демонстраційний тест з української мови та математики

Далі, зі слів заступниці директора УЦОЯО, опублікують тест з Історії України та інших предметів, які є в переліку. 

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