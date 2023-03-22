У води Чорного моря, поряд з Україною, запливли перші у цьому році дельфіни – біолог

У водах північно-західної частини Чорного моря з’явилася зграя перших у цьому році дельфінів виду афалін.

Це невелика зграя, яку зафіксували працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", повідомляє доктор біологічних наук, професор Іван Русєв.

"У цю пору перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз, Слава Богу, нами не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипі, як рік тому", – зазначив науковець.

Дельфіни. Фото: Іван Русєв

З його слів, небезпека від РФ у водах Чорного моря все ще залишається, як для тварин і риб, так і для людей.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Чорному морі через дії окупантів, ймовірно, загинуло до 50 тисяч дельфінів.