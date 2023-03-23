"Покатушки Ведделла": полярники показали забави тюленят. ВІДЕО

Працівники наукової станції "Академік Вернадський" зафільмували кумедний момент спуску теленятка Ведделла.

Воно з'їжджало зі сніжного схилу, момент зафіксували у Національному антарктичному науковому центрі.

Забаву полярники зазняли на острові Дарбо, коли одне тюленятко спустилось до іншого товариша-лежебоки.

Працівники антарктичної станції також нагадали, що самиці тюленя Ведделла припливають в район "Вернадського" навесні (коли в Україні осінь), щоб народити дитинча.

Вони приводять по одному малюку в сезон. Мати годує тюленятка поживним молоком близько місяця та доглядає за ним. Цікаво, що її молоко має близько 54% жиру.

Коли маля трохи підростає, батьки вчать його полювати на криль (дрібну рибу), а згодом тюленя стає самостійним.

Зазвичай тюлені Ведделла шукають їжу вночі, тому вдень вони відлежуються на узбережжях льодових островів.

В Антарктиді мешкають представники 4 родин тюленевих.

"Тюлень Ведделла – миролюбивий товстунчик, тримається в районі Антарктики весь рік і підтримує лунки в кризі, які вигризає власними зубами", – пояснюють працівники станції "Академік Вернадський".

Є також тюлень-крилеїд – наймасованіший вид антарктичних тюленів. Він також живе на льодовому материку весь рік, а ще любить плавати на крижинах.

Полярники зазначають, що одним з головних хижаків Антарктики є морський леопард. Він полює на пінгвінів, не любить "непроханих гостей" на своїй території, але взимку відпливає у теплішу Субантакрткику.

Найбілішим тюленем льодовикового материка є південний морський слон. Він переважно мешкає на Субантарктичних островах, а до Антарктиди навідується рідко.

Є ще один вид, який дуже схожий на тюленів. Це – вухаті південні морські котики. Вони припливають восени до Антарктиди, щоб відпочити на кам'яних схилах. Більшість часу живуть та розмножуються в Субантарктиці.

Науковці розповіли, що велику частину антарктичних тюленів знищили заради хутра, м'яса та жиру. Деякі види навіть були на межі зникнення. Тому довелось запровадити Конвенцію, яка захистила ластоногих, Мадридський протокол взяв усіх ссавців та птахів Антарктики під охорону.