Українські полярники показали, як підросли тюленята Мирко та Мрія. ФОТО

Українські полярники із антарктичної станції "Академік Вернадський" показали нові фото тюленів Мирко та Мрії, імена яким українці обирали у соцмережах.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, за місяць тюленята вже підросли та є дуже активними.

"Отже, на маминому поживному (54% жиру) молоці вони гарно підросли. Мирко дуже активний, любить гратися і вже такий самостійний! А от Мрія неабияка стрімка (ще б пак – з таким іменем).

Вони з мамою живуть на віддаленішій території, тож поява біологів їх не надто тішить, і ця пара хутенько зникає, побачивши людей", – йдеться в повідомленні.

Мирко та Мрія

Полярники ведуть спостереження за тюленятами та їхньою мамою, яка інколи залишає їх самими поки пірнає в океан.

Мирко

Вони живуть найближче до остова, де знаходиться українська антарктична станція, тому спостереження не шкодять тваринам.

Мрія

Окрім цього за останній місяць народилось і третє тюленя, полярники виклали фото нового дитинчати.

"Самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі й приводять по одному малюку. Період вигодовування дитинчат триває трохи більше місяця", – кажуть в антарктичному науковому центрі.

Нове дитинча тюленя

Нагадаємо, імена обидвом тюленятам Мирку (Мирославу) і Мрії обрали у соцмережах голосуванням.

Імена є символічними і символізують прагнення до миру після перемоги і мрії попри війну.