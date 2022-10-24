Українські полярники показали, як підросли тюленята Мирко та Мрія. ФОТО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
8676
24 жовтня 2022

Українські полярники із антарктичної станції "Академік Вернадський" показали нові фото тюленів Мирко та Мрії, імена яким українці обирали у соцмережах.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, за місяць тюленята вже підросли та є дуже активними.

"Отже, на маминому поживному (54% жиру) молоці вони гарно підросли. Мирко дуже активний, любить гратися і вже такий самостійний! А от Мрія неабияка стрімка (ще б пак – з таким іменем).

Реклама:

Вони з мамою живуть на віддаленішій території, тож поява біологів їх не надто тішить, і ця пара хутенько зникає, побачивши людей", – йдеться в повідомленні.

Мирко та Мрія

Читайте також: Полярники показали, як пінгвіни крадуть один в одного каміння. ВІДЕО

Полярники ведуть спостереження за тюленятами та їхньою мамою, яка інколи залишає їх самими поки пірнає в океан.

 Мирко

Вони живуть найближче до остова, де знаходиться українська антарктична станція, тому спостереження не шкодять тваринам.

 Мрія

Окрім цього за останній місяць народилось і третє тюленя, полярники виклали фото нового дитинчати.

"Самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі й приводять по одному малюку. Період вигодовування дитинчат триває трохи більше місяця", – кажуть в антарктичному науковому центрі.

Реклама:
Нове дитинча тюленя

Нагадаємо, імена обидвом тюленятам Мирку (Мирославу) і Мрії обрали у соцмережах голосуванням.

Імена є символічними і символізують прагнення до миру після перемоги і мрії попри війну.

Читайте також: На станції "Академік Вернадський" записали, як "співають" тюлені. ВІДЕО


Реклама:


Реклама:
 5700
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3415
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3349
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат