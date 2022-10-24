Українські полярники показали, як підросли тюленята Мирко та Мрія. ФОТО

Українські полярники із антарктичної станції "Академік Вернадський" показали нові фото тюленів Мирко та Мрії, імена яким українці обирали у соцмережах.
Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, за місяць тюленята вже підросли та є дуже активними.
"Отже, на маминому поживному (54% жиру) молоці вони гарно підросли. Мирко дуже активний, любить гратися і вже такий самостійний! А от Мрія неабияка стрімка (ще б пак – з таким іменем).
Вони з мамою живуть на віддаленішій території, тож поява біологів їх не надто тішить, і ця пара хутенько зникає, побачивши людей", – йдеться в повідомленні.
|Мирко та Мрія
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Полярники ведуть спостереження за тюленятами та їхньою мамою, яка інколи залишає їх самими поки пірнає в океан.
|Мирко
Вони живуть найближче до остова, де знаходиться українська антарктична станція, тому спостереження не шкодять тваринам.
|Мрія
Окрім цього за останній місяць народилось і третє тюленя, полярники виклали фото нового дитинчати.
"Самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі й приводять по одному малюку. Період вигодовування дитинчат триває трохи більше місяця", – кажуть в антарктичному науковому центрі.
|Нове дитинча тюленя
Нагадаємо, імена обидвом тюленятам Мирку (Мирославу) і Мрії обрали у соцмережах голосуванням.
Імена є символічними і символізують прагнення до миру після перемоги і мрії попри війну.
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