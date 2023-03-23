МКІП та Мінветеранів пропонують створити у Києві військове кладовище поруч із "Биківнянськими могилами"

У пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність, у Києві планують створити Національне військове меморіальне кладовище.

Його хочуть облаштувати у Дарницькому лісництві біля заповідника "Биківнянські могили", повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Над відповідним проєктом працюють Мінветеранів, Міністерство культури та інформаційної політики України та УІНП. Центр за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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"Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" є найбільшим в Україні місцем поховання жертв сталінських репресій та символом колективної пам'яті українського народу.

Тому концепція створення в межах Биківнянського лісу та ділянки Дарницького лісництва меморіалу загиблим від агресії Росії, яка є продовжувачем репресійно-імперських традицій радянської влади, є логічним продовженням історичної минувшини цієї території", – зазначив він.

Зі слів міністра, створення НВМК стане наочним свідченням злочинів росіян проти українців.

"Проєкт НВМК передбачає здачу першої черги кладовища та перші поховання вже восени цього року. Але всі зацікавлені в тому, щоб це відбулось ще швидше", – додає Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві мали облаштувати кладовище на Лисій горі. Однак на сайті Київради з'явився проєкт рішення про скасування будівництва військового цвинтаря в центрі столиці.