На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський

22 березня на лінії фронту загинув військовий і марафонець – 44-річний Андрій Щербанівський.

У Андрія залишилася дружина, Олена Щербанівська, та двоє дітей, повідомили в проекті "Янголи спорту", який організував Спортивний комітет України.

У 2016 році він служив у зоні АТО. Вдруге пішов на війну після повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му.

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Друзі та колеги згадують Щербанівського як справжнього професіонала.

Андрій Щербанівський

"На нього завжди можна було покластися. Ми 10 років організовували марафон, і Андрій був невід‘ємною його частиною, певно, що ключовою. Він та його дружина", – розповів Дмитро Черніцький, засновник київського марафону.

Андрій Щербанівський займався бігом й мав особистий рекорд – долав 42 км за дві з половиною години.

Чоловік народився й виріс в Києві. У 2001 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Свою любов до спорту він намагався передати іншим – багато років присвятив марафону та розвитку марафонського руху в Україні, розповідають у проєкті.

Андрій Щербанівський

Майже останні 20 років займався організацією марафонів і напівмарафонів у Києві.

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З 2013 року Андрій відповідав за організаційну частину Run Ukraine.

В проєкті "Янголи спорту" нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 262 українських спортсменів і тренерів.

Серед загиблих є чемпіони світу, Європи та України, а аткож діти, які робили свої перші кроки у спорті та показували перші перспективні результати.

Нагадаємо, у Дніпрі загинув тренер з боксу і батько двох дітей Михайло Кореновський.