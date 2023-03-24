Поліція оштрафувала маму трирічки через безлад у домі: як реагують у мережі та що відомо про родину

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 березня 2023

В Кам’янець-Подільському поліція оштрафувала матір 3-річної дитини за безлад та розкидані речі в квартирі.

Інцидент викликав обговорення в соціальних мережах. 

Деякі батьки обурилися через рішення оштрафувати матір малолітньої дитини й пригадали свої життєві історії пов'язані з дітьми та побутом. 

Більше про родину жінки, яку оштрафували за безлад в квартирі, розповів начальник відділу Ювенальної превенції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк у коментарі "Українській правді. Життя" – про це читайте далі. 

Фото: Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції

Як розповіли в Ювенальній превенції, до них надійшло повідомлення про те, що місцева жителька неналежним чином доглядає за своєю малолітньою дитиною. 

Правоохоронці провели з батьками профілактичну бесіду, а на матір склали протокол про адміністративне правопорушення. 

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1 700 гривень.

Таке рішення Ювенальної превенції обурило деяких користувачів мережі й вони почали висловлювати свої думки з цього приводу. 

Фото: Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції

Користувачка Facebook з ніком Victoria Moriweather звернула увагу на те, що саме матір притягнули до відповідальності, й поставила риторичне запитання – коли в останній раз за таку "антисанітарію" штрафували батька дитини?

На ситуацію відреагувала журналістка Наталія Бушковська. 

"У мене питання: де межа срачу? От я дивлюсь на свою хату, у мене чисто чи пора штрафувать? Я от не знаю. І друге: клінінг же дешевше? Так і буду тепер казать: я викликала клінінг, щоб заощадити на штрафі", – написала Бушковська. 

Користувачка Тетяна Садюк приміряла ситуацію, яка трапилася на себе. Вона згадала історію 10-літньої давнини, коли молодший син вперше пішов в дитсадок. Тоді Тетяні не подобався заклад та вихователі в ньому.

"Ми перестали ходити в садок. Я думала, що робити далі. В хаті був безлад. Ні, не так. В хаті був СРАЧ. Срачидло. Армагедон. Я намагалася працювати, дати раду якомусь плануванню життя, думати, що робити далі з садком, як вигребти з роботами і дитиною. В мене не було сил ще й прибрати в хаті. Мені було байдуже", – написала Тетяна. 

Повертаючись до інциденту в Кам’янець-Подільському жінка написала, що "якщо мати задовбана і без ресурсу – несіть штраф". 

Водночас, деякі користувачі мережі вважають, що штраф був доречним, а жінка – "сама винна".

Ольга Машталер в коментарях здивувалася, що дехто став на бік жінки. 

 

На думку іншої користувачки, Тані Соловодової, справа не в забезпеченні родини, а в можливості навести порядок. 

 

Користувач Максім Пронін певен, що "нормальна мама лікті буде гризти, щоб в домі було охайно". 

 

У коментарі "УП. Життя" начальник відділу Ювенальної превенції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк розповів, що незадовго до перевірки, через безлад в квартирі дитина отримала травму – глибокий поріз руки. 

Після приїзду швидкої, лікарі госпіталізували дитину, щоб провести операцію та зашити рану. 

"Швидше за все рана від жестяної банки, яка знаходилася в хаті. Вона була відкрита і нею дитина отримала глибокий поріз руки", – розповів Цимбалюк.

За його словами, лікар, який забирав дитину, звернув увагу на безлад в будинку: антисанітарні умови та різкий запах аміаку через брудні речі, які довгий час знаходилися на купі – зокрема, дитячі. 

Фото: Ювенальна превенція Кам'янець-Подільського районного управління поліції

Після чого лікар звернувся в соціальні служби, які повідомили про інцидент у Ювенальну превенцію. 

Зі слів матері дитини стало відомо, що батько працює вантажником і постійно на роботі, а вона самостійно виховує 3-річну дитину. 

"На запитання чому в хаті такий безлад, мати повідомила, що вона не встигає ані прибрати, ані попрати. 

Крім того, було встановлено, що дитина недорозвинута на свій вік вона не розмовляє", – каже Сергій Цимбалюк. 

За його словами, в майбутньому відповідальність може понести й батько трирічки. 

Наразі родину взяли на облік у Службі в справах дітей.

Нагадаємо, у Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові.

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