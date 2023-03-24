"Не забудемо! Не пробачимо!": Укрпошта випустить нову марку. ФОТО

На "Укрпошті" анонсували нову марку під назвою "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

31 березня, в Україні відзначатимуть день звільнення Київщини від окупації, до якого приурочили вихід нової марки, повідомляє Генеральний директор установи Ігор Смілянський.

"Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі", – зазначає очільник "Укрпошти".

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З його слів, марку, листівки та конверти випустили в рамках серії "міста – герої".

Нова марка, присвячена дню визволення Київщини від окупації. Фото: Ігор Смілянський

Як зазначив Ігор Смілянський, у цьому блоці випускають марки, присвячені всім трьом містам-героям Київщини. Там буде зображений і знищений корабель "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Поштові марки. Фото: Ігор Смілянський

"Від сьогодні цей блок стає доступним для передзамовлення на сайті "Укрпошти", а за тиждень запустять у відділеннях установи", – зазначив гендиректор.

Нагадаємо, "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія".

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