"Не забудемо! Не пробачимо!": Укрпошта випустить нову марку. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 березня 2023

На "Укрпошті" анонсували нову марку під назвою "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

31 березня, в Україні відзначатимуть день звільнення Київщини від окупації, до якого  приурочили вихід нової марки, повідомляє Генеральний директор установи Ігор Смілянський.

"Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі", – зазначає очільник "Укрпошти".

З його слів, марку, листівки та конверти випустили в рамках серії "міста – герої".

 Нова марка, присвячена дню визволення Київщини від окупації. Фото: Ігор Смілянський

Як зазначив Ігор Смілянський, у цьому блоці випускають марки, присвячені всім трьом містам-героям Київщини. Там буде зображений і знищений корабель "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Поштові марки. Фото: Ігор Смілянський

"Від сьогодні цей блок стає доступним для передзамовлення на сайті "Укрпошти", а за тиждень запустять у відділеннях установи", – зазначив гендиректор.

Нагадаємо, "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія".

Читайте також: "Це – не туалетний папір": гендиректор Укрпошти пояснив, чому нового тиражу марки з кораблем не буде


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