Укрпошта анонсувала нову марку. ФОТО

"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку під назвою "Українська мрія", яку планують видати незабаром.

Ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

Дівчинка намалювала найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські окупанти, повідомляє "Укрпошта"

"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?.

Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – пише поштовий оператор.

Такою вона і буде – навіть попри знищення легендарного літака, додає відомство.

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила колекційну марку з легендарною фразою "Русскій воєнний корабль, іді …", та через великий ажіотаж на купівлю рідкісної марки наклали обмеження.

Чому "Укрпошта" відмовилась додруковувати більше марок, "Українській правді. Життя" розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Водночас компанія заявила, що незабаром представить й інші витвори філателістичного мистецтва.

Зокрема, у травні вони обіцяють презентувати марку-продовження стосовно російського корабля.

На ній буде фраза "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", присвячена затопленню крейсера "Москва".

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