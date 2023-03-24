"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві

23 березня в Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.

У ювенальній поліції розповіли історію родини та пояснили, чому їм довелося вилучити дитину у жінки.

Мати дитини – 36-річна Надія (ім’я змінено з міркувань безпеки) родом з Дніпропетровської області. У 2-річному віці вона стала сиротою, тому проживала в під опікою іншої родини.

У поліції кажуть, що жінка має інших дітей від різних чоловіків.

Фото: Ювенальна Поліція України

"Під час бесіди з нею було з’ясовано, що першу дитину виховує і повністю забезпечує колишній чоловік, вона з ними навіть не спілкується. Другу дитину взяла під опіку її родичка, а саму Надію позбавлено батьківських прав (були підстави)", – йдеться в повідомленні.

Свою найменшу дитину вона народжувала в Києві. Під час вагітності лікарі помітили, що у жінки є проблеми із вживанням алкоголю та наркотичних засобів.

Пізніше з’ясувалося, що у Києві вона не має ані житла, ані родичів, й проживає зі співмешканцем у його знайомого в гуртожитку.

Повертатися додому в Дніпропетровську область жінка не хоче.

Аби допомогти багатодітній матері, їй надали психологічну підтримку та запропонував тимчасове житло – соціальну квартиру.

Утім, від послуг вона відмовилася.

Фото: Ювенальна Поліція України

"Вона повідомила, що через жіночу консультацію Печерського району має домовленість з Полтавським реабілітаційним центром для матері і дитини. На початку жовтня волонтери доставили її до реабілітаційного центру", – зазначають в поліції.

Жінка з сином перебували в реабілітаційному центрі від початку жовтня 2022 року до 16 березня 2023 року.

22 березня небайдужі люди повідомили поліції, що бачили на вул. М. Бойчука жінку з немовлям, які проживають у погребі.

Наступного дня на місце приїхала Служба у справах дітей та сім'ї.

Жінка розповіла, що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області, тому що їй не сподобався "режим та правила внутрішнього розпорядку".

За спостереженням фахівців, немовля було недоглянутим належним чином – дитина жила в повній антисанітарії; матір не мила сина, а протирала вологими серветками.

Фото: Ювенальна Поліція України

Жінка, за словами ювеналів, годувала його дитячими кашами, коли знаходила кип’ячену воду. Її приносили небайдужі люди.

"Під час профілактичної бесіди з’ясовано, що ніякими контрацептивами вона не користується, народжувати більше не хоче, що вона втомилась від дітей, втомилась не спати по ночах", – додають в поліції.

Фото: Ювенальна Поліція України

Пізніше мати зізналася, що не хоче і не може далі виховувати сина й написала заяву про відмову від дитини.

Нагадаємо, поліція оштрафувала маму трирічки через безлад у домі – користувачі мережі почали підтримувати жінку, а правоохоронці, в коментарі для "УП. Життя" пояснили своє рішення.