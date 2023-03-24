На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 березня 2023

Керівниця громадської організації "Асоціація родин захисників "Азовсталі", дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко зареєструвала на сайті президента України петицію з проханням  започаткувати в Україні день вшанування захисників Маріуполя 20-го травня.

У військовому формуванні "Азов" закликають підтримати звернення.

"Рік тому Маріупольський гарнізон робив неможливе –  в повному оточенні стримував в рази переважальні сили противника. Україна отримала час на перемовини про поставку озброєння від країн-партнерів, а українські війська змогли перегрупуватись", – йдеться у повідомленні.

Петицію зареєстрували 23 березня. За день звернення набрало понад 18 тисяч підписів.

 Голосування. Скріншот з сайту президента України

В "Азові" додають, що започаткування дня вшанування захисників Маріуполя  стане даниною пам‘яті тим, хто загинув, захищаючи місто та його мешканців. А також тим, хто вижив, однак  досі знаходиться у російському полоні.

"Оборонці Маріуполя вписали свої імена в історію. День вшанування – символічне відображення того, що Україна ніколи не забуде їх подвиг", зазначають військовослужбовці.

 Захисник Азовсталі: Фото: "Азов"

Саме 20 травня тисячі оборонців Азовсталі вийшли із обстрілюваного меткомбінату за наказом зберегти життя, який передало вище командування. Пізніше захисники Маріуполя потрапили до російського полону.

Нагадаємо, в Україні підтримали петицію щодо ініціації створення Національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій Могилі в Києві.

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