На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
2686
24 березня 2023

Керівниця громадської організації "Асоціація родин захисників "Азовсталі", дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко зареєструвала на сайті президента України петицію з проханням  започаткувати в Україні день вшанування захисників Маріуполя 20-го травня.

У військовому формуванні "Азов" закликають підтримати звернення.

"Рік тому Маріупольський гарнізон робив неможливе –  в повному оточенні стримував в рази переважальні сили противника. Україна отримала час на перемовини про поставку озброєння від країн-партнерів, а українські війська змогли перегрупуватись", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Петицію зареєстрували 23 березня. За день звернення набрало понад 18 тисяч підписів.

 Голосування. Скріншот з сайту президента України

В "Азові" додають, що започаткування дня вшанування захисників Маріуполя  стане даниною пам‘яті тим, хто загинув, захищаючи місто та його мешканців. А також тим, хто вижив, однак  досі знаходиться у російському полоні.

"Оборонці Маріуполя вписали свої імена в історію. День вшанування – символічне відображення того, що Україна ніколи не забуде їх подвиг", зазначають військовослужбовці.

 Захисник Азовсталі: Фото: "Азов"

Саме 20 травня тисячі оборонців Азовсталі вийшли із обстрілюваного меткомбінату за наказом зберегти життя, який передало вище командування. Пізніше захисники Маріуполя потрапили до російського полону.

Нагадаємо, в Україні підтримали петицію щодо ініціації створення Національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій Могилі в Києві.

Реклама:

Читайте також: Українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах


Реклама:


Реклама:
 7898
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4251
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3447
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат