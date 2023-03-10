Українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 березня 2023

Українці підтримали петицію про впровадження обов’язкового статевого виховання в систему української освіти.

Звернення на сайті президента набрало понад 25 тисяч підписів – тепер Володимир Зеленський має його розглянути.

Петицію ініціювали онлайн-ресурс "Гендер в деталях" і громадський альянс "Політична дія жінок".

"В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство.

Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести", – йдеться у тексті петиції.

 Фото: Shaiith79/Depositphotos

Авторки звернення вважають, що учні повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, а також знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди.

"Статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту.

Закликаємо запровадити обовʼязковий курс статевого виховання, базований на культурі згоди, у початковій освіті, середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти", – додають у петиції.

Нагадаємо, у 2020 році опитування показало, що 84% батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але ще мають певні стереотипи.

МОН запевнило, що в школах вже є статева освіта. Однак того ж року у програму повернули скандальний підручник, який був сповнений сексизму та антинаукових тверджень.

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