Рятувальники попереджають про небезпеку лавин в Карпатах

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2081
26 березня 2023

У високогір'ї Карпат зберігається значна небезпека сходження лавини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

За прогнозами рятувальників, найвищий рівень небезпеки зберігатиметься впродовж кількох днів. 

Тому у ДСНС закликали поки утриматися від мандрівок на вершини, які розташовані в Івано-Франківській області до покращення погодних умов.

 Фото: Василь Фіцак

Рятувальник Вались Фіцак зазначає, що на Піп Івані кілька днів була відлига, зараз температура -4°C. Але вирує хуртовина, видимість обмежена, швидкість вітру сягає 15 м/с.

Нагадаємо, працівники рятувального посту Чорногорського хребта нещодавно показували, що у Карпатах досі панує зимова погода з рясними снігами. Це підтверджують неймовірні фото з вершини Піп Іван.

Читайте також: Як ходити в гори взимку: історії туристів та поради експертів


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED