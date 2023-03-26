Рятувальники попереджають про небезпеку лавин в Карпатах

У високогір'ї Карпат зберігається значна небезпека сходження лавини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами рятувальників, найвищий рівень небезпеки зберігатиметься впродовж кількох днів.

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Тому у ДСНС закликали поки утриматися від мандрівок на вершини, які розташовані в Івано-Франківській області до покращення погодних умов.

Фото: Василь Фіцак

Рятувальник Вались Фіцак зазначає, що на Піп Івані кілька днів була відлига, зараз температура -4°C. Але вирує хуртовина, видимість обмежена, швидкість вітру сягає 15 м/с.

Нагадаємо, працівники рятувального посту Чорногорського хребта нещодавно показували, що у Карпатах досі панує зимова погода з рясними снігами. Це підтверджують неймовірні фото з вершини Піп Іван.