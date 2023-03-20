У Карпатах ще зима: рятувальник показав знімки засніженого високогір'я

У Карпатах лежить сніг, незважаючи на весняне потепління.

Гірський рятувальник Василь Фіцак поділився світлинами засніжених схилів Чорногірського хребта на Facebook.

"Неймовірно весняний день. А у високогір'ї українських Карпат ще панує зима", – кажуть у ДСНС.

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На високогір'ї сніг може лежати до літа, пояснюють рятувальники.

Фото: Василь Фіцак

"Якщо ви плануєте вирушати в похід, враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження", – наголошують у ДСНС.

На високогір'ї сніг може лежати до літа

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Зараз у Карпатах засніжені вершини попри те, що прийшла весна

Нагадаємо, 18 вересня минулого року на горі Піп Іван випав перший осінній сніг, а вже 1 грудня рятувальники зафільмували у Карпатах казкову зиму.

На фото дивовижні схили Чорногірського хребта

Також раніше ми пояснювали, як ходити в гори взимку.