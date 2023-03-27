Прокуратура оскаржить вирок за групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті: що відомо

ОНОВЛЕНО

Прокуратура оскаржуватиме вирок трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті і поширили відео зі знущаннями в інтернеті та по школі.

Воловецький районний суд звільнив їх від відбування покарання і призначив іспитовий термін 2 роки.

На це відреагували громадські організації, юристи та Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець: він зафіксував порушення права дитини на захист та справедливе судочинство.

Тепер вирок оскаржуватимуть у встановленому законом порядку, повідомляють в Офісі генпрокурора.

"Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", – наголошують прокурори.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита також повідомив, що прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду. Він дав вказівку законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду.

"Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками. Ситуацію тримаю під особистим контролем. Залучені всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої", – написав Микита.

Він також пояснив, що фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою:

"Перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини".

Що сталося?

Фото: spyrakot /Depositphotos

На Закарпатті у селі Верхні Ворота троє підлітків заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчинка давно товаришувала з хлопцями, тому пішла.

Один із кривдників вдарив дівчину в живіт, а потім вони зґвалтували її, знімаючи знущання на відео. Відео завантажили в інтернет та поширили по школі.

Дівчинка не наважувалась розповісти про насильство – її бабуся дізналася про це від поліціянтів і згодом написала заяву.

На суді усі троє хлопців визнали свою провину. При цьому суд врахував "позитивні характеристики" для фігурантів від вчителів і директорки школи.

Суддя Оксана Софілканич призначила покарання у вигляді 5 років ув’язнення, але звільнила підлітків від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки.

Кожного з хлопців зобов’язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Злочин вчинили ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз. Несправедливий вирок обурив правозахисників та громадськість.

Після розголосу омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль резонансну справу про групове зґвалтування.

Він дізнався, що суд відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де матір одного з ґвалтівників працює секретарем.

І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, повідомив омбудсмен.

Водночас у Воловецькому районному суді заявили, що потерпіла дівчинка мала адвоката.

"У ході судового процесу інтереси потерпілої були представлені законним представником – батьком та адвокатом. Також під час процесуальних дій у суді була забезпечена присутність психолога.

Представник служби в справах дітей був залучений судом за клопотанням самої потерпілої лише під час її допиту, оскільки вона не бажала давати покази в присутності законного представника – батька", – написав суд.

Село Верхні Ворота на Закарпатті

Дмитро Лубінець відправив свого представника на Закарпаття до батька та бабусі скривдженої дівчинки.

Упровноважений пообіцяв ретельно проаналізувати дії судді та прокуратури, направити відповідні листи до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей.

Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки", – писав омбудсмен.

Журналіст Віталій Глагола, який займався розголосом інциденту, повідомив, що батько дівчинки погодився подавати апеляцію до суду, а адвокат Масі Наєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції.

"Я поговорив з татом дівчини. Він готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду. Завдяки Ігорю Кривошеєву вдалось донести до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя.

Маша Єфросініна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталось", – написав журналіст.

Голова Закарпатської ОДА Віктора Микита також обурений рішенням суду – за його дорученням у Нижньоворітській громаді вже працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА.

"Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших.

Повернути час назад неможливо, але такі випадки неприпустимі в нашому суспільстві і запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням всієї вертикалі виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Родині постраждалої та дитині буде надана вся необхідна підтримка й допомога", – написав Микита.

Очільник Закарпатської ОДА також закликав усіх батьків не замовчувати такі випадки, звертатись до районної влади та до нього особисто.

На жахливий злочин відреагував і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку, потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.

Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", – написав очільник МОН.

Він додав, що цей випадок – про "викривлене відчуття безкарності", про те, що все можна вирішити і зам’яти.

"В школах ми досі не вчимо дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти – взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів.

Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує", – додав Оксен.