У нацпарку "Джарилгацький" на Херсонщині окупанти хочуть відстрілювати тварин – ЦЖР

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області, в природному нацпарку "Джарилгацький" окупанти хочуть відстрілювати диких тварин та зайнятися ресторанним бізнесом.

Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

У ЦЖР пишуть, що згідно з реєстраційними документами росіян, у лютому окупанти незаконно зареєстрували парк "Джарилгацький" за російським законодавством.

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Так зване "міністерство природних ресурсів і екології Херсонської області" призначило директором парку громадянина РФ Сергія Страмнова.

Муфлони. Фото: ЦЖД

У реєстраційних документах йдеться, що основним видом діяльності нацпарку є "мисливство, відлов та відстріл диких тварин".

Також в нацпарку окупанти хочуть дозволити рибальство, видобуток глини й солі, будівництво, перевезення пасажирів водним транспортом, екскурсійні послуги та ресторанний бізнес.

"Схожі види діяльності окупанти прописали й для інших захоплених природоохоронних установ Херсонщини", – пишуть в ЦЖР.

Руда лисиця. Фото: pimleijen/Depositphotos

За словами Івана Мойсієнко, завкафедри Херсонського державного університету, зрадником нацпарку став заступник директора – екскерівник Держекоінспекції в Херсонській області Сергій Суворов.

"Ще одним колаборантом став заступник директора НПП "Нижньодніпровський" Кірін Дмитро Леонідович. І він, і Суворов відсторонені з займаних посад, а перед звільненням правобережної Херсонщини 11 листопада 2022 року обидва втекли на окуповану територію", – додав Іван Мойсієнко.

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Раніше ми повідомляли, що російські окупанти розстрілюють на Херсонщині птахів, які входять до Червоної книги.