Українські полярники вперше показали маловідомий острів Нельсон. ФОТО

Український науковець, полярник Антон Пуговкін відправився на північ морської Антарктики, на острів Нельсон. Він став першим полярником з України, який прибув на острів.

Він досліджуватиме маловідомий острову в рамках українсько-чеських досліджень рослинності морської Антарктики.

Про це повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

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За словами вченого, на острові досить бідна екосистема – замість розлогої антарктичної тундри, зелена рослинність трапляється досить рідко.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Ніби та сама Антарктика, але Антарктика, яка звучить зовсім інакше", – розповів Антон Пуговкін.

Втім, на острові зустрічаються колони тварин, яких немає на "Вернадському" – наприклад, антарктичних пінгвінів та антарктичного крячка.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Також, за словами вченого, на березі Нельсона можна зустріти морського слона – досить рідкісного для "Вернадського".

"На відміну від нашого острова Галіндез, на Нельсоні є досить велика північно-східна оаза, вільна від льодовика. Це цілий півострів з системою прісноводних водойм і струмків, тож дістатися з одного краю до іншого іноді не так просто. Щоб потрапити на інші оази, треба пересуватися льодовиком, який займає більшу частину острова, або використовувати човен", – описують Нельсон полярники.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

На Нельсоні Антон Пуговкін мав визначити можливі пункти для регулярного спостереження на острові. А також зібрати матеріали для дослідження низки організмів: щучник антарктичний, мох, лишайники, гриби, безхребетні.

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Фото: Національний антарктичний науковий центр

Дослідження допоможуть порівняти генотипи чи властивості цих організмів з організмами з інших регіонів, зокрема станції "Вернадський".

Раніше українські полярники показали "цвітіння" снігу в Антарктиді.