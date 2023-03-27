У Києві з 24 по 26 березня зафіксували температурні рекорди

24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°C і повторила рекордне значення для цього дня, яке зафіксовали в 1913 році.

Кліматична норма для цього періоду перевищена на 11°С й відповідає погоді кінця квітня.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на п’ятницю 24 березня виявилась найтеплішою за весь період спостережень.

Тоді стовпчик термометра не опустився нижче +11,1°С, – це на 2,3°С вище попереднього рекордного значення, яке зафіксували в 1913 році.

Рекордною температура була й після опівдня 24 березня – максимальна температура повітря досягла +20°С, що на 0,7°С перевищило попередній рекорд 1913 року.

Вперше за 102 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 25 березня склала +14,3°С. Раніше рекордною для цього дня була середньодобова температура 1921 року з показником +14°C.

Ніч на 25 березня виявилась найтеплішою з 1881 року, адже стовпчик термометра не опустився нижче +12,3°С. Це на 4,8°С перевищило рекордне значення 1937 року.

Рекордно теплою виявилася ніч на 26 березня, коли температура повітря становила +8,3°С. Це на 0,2°С перевищило рекордне значення 1990 року.

В обсерваторії додають, що протягом березня в Києві вже зафіксували шість температурних рекордів, в той час, як у лютому не було жодного.

Нагадаємо, в січні цього року було встановлено кілька температурних рекордів.