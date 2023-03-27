У Києві з 24 по 26 березня зафіксували температурні рекорди

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 березня 2023

24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°C і  повторила рекордне значення для цього дня, яке зафіксовали в 1913 році. 

Кліматична норма для цього періоду перевищена на 11°С й відповідає погоді кінця квітня. 

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ніч на п’ятницю 24 березня виявилась найтеплішою за весь період спостережень.

Фото: MVolodymyr/Depositphotos

Тоді стовпчик термометра не опустився нижче +11,1°С, – це на 2,3°С вище попереднього рекордного значення, яке зафіксували в 1913 році. 

Рекордною температура була й після опівдня 24 березня – максимальна температура повітря досягла +20°С, що на 0,7°С перевищило попередній рекорд 1913 року.

Вперше за 102 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 25 березня склала +14,3°С. Раніше рекордною для цього дня була середньодобова температура 1921 року з показником +14°C.

Фото: mysokol/Depositphotos

Ніч на 25 березня виявилась найтеплішою з 1881 року, адже стовпчик термометра не опустився нижче +12,3°С. Це на 4,8°С перевищило рекордне значення 1937 року.

Рекордно теплою виявилася ніч на 26 березня, коли температура повітря становила +8,3°С. Це на 0,2°С перевищило рекордне значення 1990 року.

В обсерваторії додають, що протягом березня в Києві вже зафіксували шість температурних рекордів, в той час, як у лютому не було жодного.

Нагадаємо, в січні цього року було встановлено кілька температурних рекордів. 

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