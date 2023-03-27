Групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті: що не так з вироком та які шанси на справедливість

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу і поширили відео знущань в інтернеті та по школі.

Злочин скоїли у 2021 році, але справа набула розголосу тільки зараз, адже суд виніс вирок 20 березня.

Воловецький районний суд звільнив кривдників від покарання і призначив іспитовий термін у 2 роки, а також грошову компенсацію потерпілій.

Однак вирок обурив громадськість: на це відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, голова облдержадміністрації Закарпатської області Віктор Микита, міністр освіти Оксен Лісовий.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду.

Після розголосу 27 березня суддя Оксана Софілканич пішла на лікарняний, пише "Суспільне". Цього ж дня у відпустку пішла мати двох підсудних, яка працює бухгалтером у сільраді у Верхніх Воротах.

Що не так із вироком і що далі буде з потерпілою? "Українська правда. Життя" зібрала деталі резонансної справи.

Що сталося?

На Закарпатті у селі Верхні Ворота двоє близнюків та ще один хлопець віком 15 років у 2021 році зґвалтували 14-річну подругу.

24 серпня вони заманили дівчинку до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Один із кривдників вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі ґвалтували її, знімаючи знущання на відео.

Відео завантажили в соцмережі та поширили по школі, але ніхто з односельців не повідомив сім’ю дівчинки.

Судячи з тексту ухвали суду, потерпіла боялася розповідати про зґвалтування батькові і бабусі.

Бабуся дізналася про інцидент від поліціянтів і згодом написала заяву на кривдників.

"Коли свідок (бабуся) дізналася про подію, вона спитала онучку, яка підтвердила, що її зґвалтували обвинувачені і знімали це на мобільний телефон та розповсюдили учням школи. Їй було соромно і вона боялася розповісти про це.

Після події дівчинка стала більш похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном, відчувала сором і страх. Ця подія була травматична для неї", – йдеться у рішенні суду.

У школі запевнили, що не бачили відео і нічого не знали про зґвалтування до приходу правоохоронців.

Журналіст Віталій Глагола у коментарі для "Української правди. Життя" розповів, що відео у мережу потрапило після певного конфлікту між учасниками події.

"Два брати робили, ще один хлопець знімав. Вони між собою пересварились. Один з них злив відео у мережу, щоб помститися іншим, довести, що ті двоє – теж не порядні", – каже він.

Підлітки також чинили психологічний тиск на дівчинку, "щоб приховати злочин та уникнути кримінальної відповідальності", йдеться в ухвалі суду.

До неї додому приходили близькі родичі ґвалтівників "з метою впливу на потерпілу задля припинення кримінального переслідування".

Чому критикують вирок?

Порушення права дитини на захист

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що суд відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, а інтереси дитини в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, яка дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

У ЗМІ писали, що в дівчинки не було адвоката, але у Воловецькому районному суді спростували цю інформацію.

"У ході судового процесу інтереси потерпілої були представлені законним представником – батьком та адвокатом. Також під час процесуальних дій у суді була забезпечена присутність психолога.

Представник служби в справах дітей був залучений судом за клопотанням самої потерпілої лише під час її допиту, оскільки вона не бажала давати покази в присутності законного представника – батька", – повідомили в суді.

Віталій Глагола підтвердив, що для дівчинки призначили державного представника – адвокатку Олену Миколаївну Дубровську.

Однак на судове рішення, де суддя зачитала вирок, юристка не прийшла.

За даними Youkontrol, адвокатка Олена Дубровська має ліцензію з 2001 року, з 2012 – оформлена як фізична особа-підприємець.

З 2021 року вона активно брала участь у тендерах держзакупівель. У 2022 році вона отримала від держави 86,5 тисяч грн.

Останньою в переліку є послуга з юридичного консультування та юридичного представництва, яку замовив Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вартість такої консультації складає 805 грн.

Журналісткам "Української правди. Життя" не вдалося сконтактувати з нею.

Сімейні зв’язки кривдників

Дмитро Лубінець повідомив, що інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де працює матір близнюків-фігурантів.

Також у соцмережах поширюють інформацію про причетність батька кривдників до партії ексрегіоналів "Опозиційний блок", але ми не знайшли цьому жодних підтверджень.

Перекваліфікування справи

Речниця Нацполіції Закарпатської області Анна Дан у коментарі для "Української правди. Життя" зазначила, що коли слідчі збирали докази, у них не було сумнівів щодо кваліфікації злочину – зґвалтування.

"На етапі досудового розслідування на основі зібраних доказів у слідства не було вагань у тій кваліфікації. яку обрали. Це була ч. 3 ст. 152 ККУ, саме зґвалтування групою осіб", – каже речниця.

Відповідно до низки судових рішень (43 ухвали у судовому реєстрі), суддя спочатку розглядала справу за статтею ч.3 ст.152 КК України (про зґвалтування). В тексті ухвали (наприклад, за 19 жовтня) йшлось про проникнення в тіло потерпілої.

Однак згодом покази дитини змінились. На етапі судового розгляду справу перекваліфікували з групового зґвалтування на групове сексуальне насильство, не пов’язане з проникненням.

Судмедексперти встановили, що у дівчинки не було тілесних ушкоджень, "дівоча пліва" була ціла і дівчина "не жила статевим життям". Зауважимо, що зґвалтування сталося у серпні 2021 року, а судово-медична комісійна експертиза зробила висновок у листопаді.

На суді потерпіла зазначала, що "вважає можливим призначення обвинуваченим покарання, не пов’язане з позбавлення волі".

У вироку вже було написано, що хлопці вчинили дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням у тіло неповнолітньої потерпілої.

Відповідно, вирок винесли за іншою статтею – ч.3 ст. 153 Кримінального кодексу, яка передбачає більш м’яке покарання.

М'який вирок

Фігурантів справи визнали винними у сексуальному насильстві, вчиненому групою осіб.

Суд врахував, що юнаки не були раніше судимими, а також позитивні характеристики від школи і служби у справах дітей.

На суді хлопці визнали провину та розкаялися. Також пом’якшувальними обставинами стало добровільне відшкодування завданого збитку та вчинення кримінального правопорушення неповнолітніми.

Спочатку суддя призначила хлопцям 5 років позбавлення волі, які замінила на іспитовий термін строком 2 роки.

Кривдників зобов’язали періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також суд зобов’язав кожного з хлопців виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Адвокатка Анна Калінчук пояснила, що максимальне покарання за статтею про сексуальне насильство (ч.3 ст. 153 ККУ) – 7 років позбавлення волі, а за зґвалтування неповнолітньої групою осіб (ч. 3 ст. 152 ККУ) передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Але злочин кваліфікується як зґвалтування лише тоді, коли є проникнення в тіло особи.

Що буде далі?

Після розголосу та обурення з боку громадськості справу взяв під особистий контроль Дмитро Лубінець.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що прокуратура оскаржуватиме вирок суду щодо кривдників дівчинки.

Батько дівчинки погодився подавати апеляцію до суду, а адвокат Масі Наєм погодився зібрати групу адвокатів для захисту дівчинки.

Очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита також повідомив, що дівчинка не буде ходити до однієї школи зі своїми кривдниками.

"Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками", – написав Микита.

Він зауважив, що хлопці не відвідували школи з потерпілою з моменту вчинення злочину, адже перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від потерпілої.

Правозахисниця і засновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна повідомила, що знайшла для дівчинки психолога, щоб допомогти оговтатись від пережитого.

"Давайте дамо дівчинці максимально спокою, наскільки це можливо в цій ситуації. Ми на зв’язку з дитиною. Вона отримає всю необхідну психологічну допомогу від кваліфікованих фахівців, які точно знають, як працювати з такими випадками, і зроблять це максимально якісно", – написала вона.

Уповноважений з прав людини також пообіцяв ретельно проаналізувати дії судді Оксани Софілканич та прокуратури, направити відповідні листи до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а також проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей.

Однак 27 березня після розголосу суддя Оксана Софілканич "втекла" на лікарняний, повідомили місцеві журналісти та видання "Мукачево.net".

Раніше регіональні журналісти знайшли іншу резонансну справу судді Софілканич: у 2020 році вона виправдала голову Воловецької ОТГ, якого викрили на отриманні хабаря у 80 тисяч грн.