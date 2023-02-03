Організаторів вечірок, які знущалися над дівчатами, залишили під вартою без права внесення застави

Блогерів, яких підозрюють в організації п’яних вечірок і поширенні порноконтенту, суд залишив під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Запобіжний захід 19-річному Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрав Шевченківський район міста Києва.

Про це повідомляє Суспільне, цю інформацію УП. Життя підтвердила речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова.

Прокуратура наполягала на утриманні підозрюваного під вартою.

"Він зараз їде в СІЗО за рішенням суду. Головному організатору дійства суд призначив 60 днів позбавлення волі", – зазначили у поліції.

Правоохоронці наразі спілкуються з ймовірними жертвами "блогерів" та закликають дівчат, які стали їхніми жертвами, звертатися у поліцію, щоб слідчі могли встановити коло потерпілих.

Речниця також не може підтвердити, чи дійсно організатори вечірок збирали кошти на ЗСУ. Такими даними поліція наразі не володіє.

"Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Андрію Ярині необхідно обрати запобіжний захід – тримання під вартою", – сказав один із прокурорів у суді.

Також сторона звинувачення просила суд не відпускати підозрюваного під заставу. Як зазначалося, під час обшуку лише у кишені Андрія Ярини було вилучено 4 тис. доларів.

Адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав політичною. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Андрій Ярина звинувачення у ґвалтуваннях дівчат відкидає.

Нагадаємо, у соцмережі виклали відео, на яких блогери вели стріми з нетверезих вечірок, на яких організатори знущалися над дівчатами. Поліція провела обшуки в квартирах блогерів і оголосила про підозру.