У Бучі викрили чоловіка, який вдома зберігав дитячу порнографію

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 березня 2023

На Київщині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома дитячу порнографію.

52-річний мешканець Бучі завантажував на свій комп’ютер фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми.

Про це повідомляє поліція Київської області. 

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Під час обшуку приватного будинку правоохоронці виявили ноутбук та жорсткі диски, на яких зокрема містилися файли порнографічного характеру, які підтверджували причетність чоловіка до правопорушення.

Фото: Поліція Київської області

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії.

Фото: Поліція Київської області

Стаття передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

"Українська правда. Життя" звернулася до поліції за деталями справи та чекає на відповідь.

Раніше у Києві викрили 24-річну жінку з Житомирщини, яка займалася  збутом дитячої порнографії.

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