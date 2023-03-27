У Бучі викрили чоловіка, який вдома зберігав дитячу порнографію

На Київщині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома дитячу порнографію.
52-річний мешканець Бучі завантажував на свій комп’ютер фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Під час обшуку приватного будинку правоохоронці виявили ноутбук та жорсткі диски, на яких зокрема містилися файли порнографічного характеру, які підтверджували причетність чоловіка до правопорушення.
|Фото: Поліція Київської області
Чоловіку повідомили про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії.
|Фото: Поліція Київської області
Стаття передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
"Українська правда. Життя" звернулася до поліції за деталями справи та чекає на відповідь.
Раніше у Києві викрили 24-річну жінку з Житомирщини, яка займалася збутом дитячої порнографії.
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