У Бучі викрили чоловіка, який вдома зберігав дитячу порнографію

На Київщині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома дитячу порнографію.

52-річний мешканець Бучі завантажував на свій комп’ютер фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Під час обшуку приватного будинку правоохоронці виявили ноутбук та жорсткі диски, на яких зокрема містилися файли порнографічного характеру, які підтверджували причетність чоловіка до правопорушення.

Фото: Поліція Київської області

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії.

Фото: Поліція Київської області

Стаття передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

"Українська правда. Життя" звернулася до поліції за деталями справи та чекає на відповідь.

Раніше у Києві викрили 24-річну жінку з Житомирщини, яка займалася збутом дитячої порнографії.