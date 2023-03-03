В столичному зоопарку показали новостворені пари тварин. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

Цієї вести в київському зоопарку створили 19 нових пар тварин на додачу до вже існуючих. 

Про це повідомила пресслужба зоопарку.  

Пари та родини створили, зокрема, для розмноження. Деякі види тварин співробітники звіринця поповнили "для компанії", керуючись Планом колекції.

"Це складна і дуже відповідальна робота для усіх співробітників зоопарку", – кажуть в зоопарку. 

Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Відтак, грифу на прізвисько Гарі – двох пернатих подруг, а сірому журавлю Сірку знайшли супутницю Роксолану.

"Табун благородних оленів з 5 самиць отримав нового вожака Нео. Для врятованої мавпи де Бразза на ім’я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім’я Сіл", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Також співробітники зоопарку облаштовують родинне ранчо для новоствореної родини єнотів, яка складається з 16 особин. 9 із них врятували від війни.

Нагадаємо, Київський зоопарк показав, як виріс лемур Байрактар та інші "дитинчата війни".

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