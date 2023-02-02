Київський зоопарк показав, як виріс лемур Байрактар та інші "дитинчата війни". ФОТО

У 2022 році у Київському зоопарку народилося 300 нових мешканців – зокрема, лемур Байрактар, бізони Варта і Вікінг та інші тварини.
У Kyivzoo показали, як виросли маленькі мешканці зоопарку, які народилися від початку повномасштабного вторгнення.
"На фото наші нові знайомі: лемур Байрактар, який народився на початку березня, дитинча оленя-мунтжака – крихітка Мія, маленькі бізончики Варта і Вікінг, красуня альпака Луна та телятко високогірної шотландської худоби на ім’я Дормунд", – пише Київська міська держадміністрація.
Цьогоріч у Київському зоопарку також зимують 400 врятованих від війни тварин.
|Лемур Байрактар, народжених у березні, вже підріс
"Тварини в зоопарку перебувають у теплі, забезпечені всім необхідним і оточені турботою, тож створюють сім’ї та групи і тішать відвідувачів малечею", – кажуть у КМДА.
|На цьому фото – дитинча мунтжака, якого ще називають "гавкаючим оленем"
Ось ще трохи фото молодих жителів столичного зоопарку:
|Ще трохи лемура..
|На цьому фото позує бізон
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|Зустрічайте Дормунда – малюка високогірної шотландської худоби (так називаються ці пухнасті корівки)
|У зоопарку також показали альпаку Луну
|Сімейство альпак
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|А ось розкішне сімейство бізонів
Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку народилося дитинча гуанако на ім'я Люсія.
Також мер Києва показав, як тваринам у київському звіринці допомагають пережити зиму в умовах відключення світла.
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