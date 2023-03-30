Кабмін затвердив кадрові перестановки у МОН та МОЗ

Кабінет міністрів звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника Міністерства освіти і науки та перепризначив його заступником міністра.
Про це повідомив народний депутат Тарас Мельничук у Telegram 30 березня.
Кабмін також звільнив Ірину Микичак із посади заступниці Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо, лікар-педіатр Ірина Микичак була заступницею МОЗ. Перед тим вона очолювала департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, але її звільнили через негативну оцінку роботи.
|Вітренко та Микичак. Фото: Facebook, "Високий замок"
Андрій Вітренко був першим заступником під час міністра Шкарлета. Його звільняли і призначали кілька разів за каденції попереднього очільника МОН.
Раніше Кабмін призначив заступником міністра освіти гендиректора директорату цифрової трансформації МОН Дмитра Завгороднього.
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