Кабмін затвердив кадрові перестановки у МОН та МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 березня 2023

Кабінет міністрів звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника Міністерства освіти і науки та перепризначив його заступником міністра. 

Про це повідомив народний депутат Тарас Мельничук у Telegram 30 березня.

Кабмін також звільнив Ірину Микичак  із посади заступниці Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, лікар-педіатр Ірина Микичак була заступницею МОЗ. Перед тим вона очолювала департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, але її звільнили через негативну оцінку роботи. 

 Вітренко та Микичак. Фото: Facebook, "Високий замок"

Андрій Вітренко був першим заступником під час міністра Шкарлета. Його звільняли і призначали кілька разів за каденції попереднього очільника МОН.

Раніше Кабмін призначив заступником міністра освіти гендиректора директорату цифрової трансформації МОН Дмитра Завгороднього.

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