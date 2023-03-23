Новий очільник МОН Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 березня 2023

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий, якого звинувачують у плагіаті, подав дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Про це він повідомив у Facebook.

"Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук.

Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню", – зазначив він.

 Новий очільник МОН. Фото з Facebook Оксена Лісового

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заяву ще не зареєстрували. Як повідомили у коментарі для "Української правди. Життя", причиною тому є повітряна тривога. 

"Заяву Оксена Лісового скерують до керівництва, а потім до відповідного підрозділу, який буде займатися вивченням змісту даної заяви", – повідомили в НАЗЯВО.

Новопризначений міністр також додав, що триматися за звання не збирається. 

Партія "Слуга народу" хоче дозволити науковцям відмовлятись від своїх наукових ступенів, і відповідно надбавок.

"Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову", – каже Лісовий.

Він також розповів про свої пріоритети на посаді:

  • зробити МОН частиною стратегії оборони;

"У школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки", – пояснює Оксен.

  • цифровізація;

МОН спільно з командою Михайла Федорова запровадить низку інновацій у систему освіти.

  • адаптація до наслідків війни;

За словами міністра, МОН поступово відновлюватиме зруйновну освітню інфраструктуру та створить механізми для ефективного онлайн-навчання. 

  • турбота про дітей, вчителів та їхнє ментальне здоров'я незалежно від локації;
  • підвищення престижу професії вчителя;
  • створення міжнародної коаліції з донорами для МОН;
  • профтехосвіта – в пріоритеті.

Нагадаємо, дисертацію попереднього очільника міністерства Сергія Шкарлета також перевіряли на плагіат в НАЗЯВО. До роботи навіть залучили іноземних колег.

Наприкінці 2020 року установа підтвердила плагіат в роботі тодішнього міністра. Українці вимагали відставки, але це не дало результату.

Згодом Шкарлет подав на НАЗЯВО в суд, який постановив пошук плагіату незаконним, хоча це не заперечило факт академічної нечесності.

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