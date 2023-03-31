Яку допомогу можуть отримати цивільні, які отримали поранення під час війни – омбудсмен

Поранені через бойові дії цивільні українці, а також рідні загиблих, мають право отримати допомогу від держави.

Вона може бути як медична, психологічна, професійна, так і соціальна, повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи".

Зі слів омбудсмена, під цю категорію потрапляють люди, які зазнали фізичних, психологічних травм чи фінансових втрат від бойових дій. Також це ті, чиї законні права та інтереси були порушені через вибухонебезпечні предмети. Або ж члени сімей осіб, які загинули.

Яка допомога в Україні передбачена для постраждалих:

одноразова компенсація за шкоду здоров’ю та щорічне оздоровлення;

безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація;

постраждалі діти можуть позачергово відвідувати дитячі садки;

державна соціальна допомога у підвищеному розмірі, що, призначена дітям з інвалідністю до 18 років.

Омбудсман додає, що одноразова виплата призначається та виплачується постраждалій особі в розмірах, які залежать від групи інвалідності, яку їй встановлять.

Нагадаємо, українські діти, їхні батьки та вчителі, які постраждали від війни можуть отримати допомогу.