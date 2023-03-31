Екоактивісти зареєстрували петицію проти забудови гірського масиву Свидовець

На сайті президента України з’явилася петиція з вимогою зберегти природу гірського масиву Свидовець від забудови та вирубки дерев.

Авторка петиції, комунікаторка Української природоохоронної групи Тетяна Шамніа, пропонує створити заказник загальнодержавного значення "Вільний Свидовець".

"Свидовець – це гірський масив у Закарпатській області, одне з найкрасивіших місць Українських Карпат. Це праліси, високогірні луки, льодовикові озера та річки. Це місце, де все ще залишилися ведмеді, рисі та десятки інших рідкісних тварин та рослин, які охороняються Червоною книгою України та мінімум чотирма міжнародними конвенціями", – йдеться у петиції.

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Однак, за словами природозахисників, у 2016 році з’явився проект будівництва на Свидовці однойменного гірськолижного курорту.

Піраміди Свидовця. Фото: Robert-Erik/ Вікіпедія

За проєктом приватної компанії, курорт площею 1400 гектарів включатиме 230 кілометрів лижних трас, кількадесят підйомників, готелі та іншу інфраструктуру.

"Наприкінці 2022 року з’явилися наміри розширити проект курорту, забудувавши сусідні гори курортами "Бистриця" і "Турбат". Тобто може виникнути курорт-монстр площею майже 3000 гектарів, розрахований на понад 50 тисяч людей одночасно. Ціле місто замість недоторканої природи Карпат!" – наголошує авторка петиції.

За її словами, екологічні наслідки будівництва "курорту-монстра" можуть бути суттєвими – це загрожує селевими потоками, ерозією ґрунтів, посухами та паводками.

У петиції також йдеться про те, що старовікові ліси на Свидовці перебувають під загрозою вирубки під курорт чи для заготівлі деревини.

"Мої колеги вже майже 7 років боряться в судах проти того, щоб гірський масив "Свидовець" у Карпатах знищили заради величезного курорту. Петиція, яка передбачає створення заказника, дає надію, що всього цього можна буде уникнути", – пише Тетяна Шаміна на своїй сторінці Facebook.

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Нагадаємо, природоохоронці виявили, що у восьми країнах щогодини вирубують 4 гектари лісів Карпат.