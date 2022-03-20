В Україні заборонили 39 медичних препаратів з Білорусі. Список ліків

В Україні заборонили продаж і застосування 39 медичних препаратів, які виготовляють у Білорусі.

Відповідний наказ ухвалило Міністерство охорони здоров’я 19 березня.

"Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування в Україні 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", – пише відомство.

Також у міністерстві запевняють, що відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози забезпеченню українців ліками.

Фото: vepar5 /Depositphotos

"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати.

Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", – наголошують у МОЗ.

Відтепер в Україні заборонені такі препарати:

Арпефлю (Umifenovir), 100 Мг;

Арпефлю (Umifenovir), 50 Мг;

Ацецекс (Acetylcysteine),100 Мг;

Ацецекс (Acetylcysteine),200 Мг;

Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 Мг;

Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 Мг;

Декспантен (Dexpanthenol);

Золедронова Кислота (Zoledronic Acid);

Максібрен (Phenibut);

Метотрексат (Methotrexate);

Мітра (Meldonium);

Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,2 Мг;

Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,3 Мг;

Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,4 Мг;

Мукосат Neo (Chondroitin Sulfate);

Назофен Бебі (Phenylephrine);

Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*);

Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01%;

Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025%;

Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05%;

Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 Мг/Мл;

Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 Мг;

Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 Мг;

Омепразол (Omeprazole), 20 Мг;

Паклітаксел (Paclitaxel);

Рибоксин (Inosine);

Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 10 Мг;

Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 20 Мг;

Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 5 Мг;

Сліпнорм (Doxylamine);

Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 1,5 Млн. Мо;

Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 3,0 Млн. Мо;

Тербінафін-Фт (Terbinafine);

Флударабін-Бєлмед (Fludarabine);

Фотолон Mono, 100 Мг;

Фотолон Mono, 50 Мг;

Церегін Mono;

Алфлусат (Chondroitin Sulfate);

Т-Холін (Choline Alfoscerate).

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена.

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