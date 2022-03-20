В Україні заборонили 39 медичних препаратів з Білорусі. Список ліків

В Україні заборонили продаж і застосування 39 медичних препаратів, які виготовляють у Білорусі.
Відповідний наказ ухвалило Міністерство охорони здоров’я 19 березня.
"Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування в Україні 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", – пише відомство.
Також у міністерстві запевняють, що відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози забезпеченню українців ліками.
|Фото: vepar5/Depositphotos
"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати.
Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", – наголошують у МОЗ.
Відтепер в Україні заборонені такі препарати:
- Арпефлю (Umifenovir), 100 Мг;
- Арпефлю (Umifenovir), 50 Мг;
- Ацецекс (Acetylcysteine),100 Мг;
- Ацецекс (Acetylcysteine),200 Мг;
- Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 Мг;
- Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 Мг;
- Декспантен (Dexpanthenol);
- Золедронова Кислота (Zoledronic Acid);
- Максібрен (Phenibut);
- Метотрексат (Methotrexate);
- Мітра (Meldonium);
- Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,2 Мг;
- Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,3 Мг;
- Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,4 Мг;
- Мукосат Neo (Chondroitin Sulfate);
- Назофен Бебі (Phenylephrine);
- Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*);
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01%;
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025%;
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05%;
- Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 Мг/Мл;
- Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 Мг;
- Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 Мг;
- Омепразол (Omeprazole), 20 Мг;
- Паклітаксел (Paclitaxel);
- Рибоксин (Inosine);
- Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 10 Мг;
- Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 20 Мг;
- Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 5 Мг;
- Сліпнорм (Doxylamine);
- Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 1,5 Млн. Мо;
- Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 3,0 Млн. Мо;
- Тербінафін-Фт (Terbinafine);
- Флударабін-Бєлмед (Fludarabine);
- Фотолон Mono, 100 Мг;
- Фотолон Mono, 50 Мг;
- Церегін Mono;
- Алфлусат (Chondroitin Sulfate);
- Т-Холін (Choline Alfoscerate).
Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена.
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