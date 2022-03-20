В Україні заборонили 39 медичних препаратів з Білорусі. Список ліків

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

В Україні заборонили продаж і застосування 39 медичних препаратів, які виготовляють у Білорусі.

Відповідний наказ ухвалило Міністерство охорони здоров’я 19 березня.

"Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування в Україні 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь", – пише відомство.

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Також у міністерстві запевняють, що відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози забезпеченню українців ліками. 

 Фото: vepar5/Depositphotos

"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. 

Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", – наголошують у МОЗ.

Відтепер в Україні заборонені такі препарати:

  • Арпефлю (Umifenovir), 100 Мг;
  • Арпефлю (Umifenovir), 50 Мг;
  • Ацецекс (Acetylcysteine),100 Мг;
  • Ацецекс (Acetylcysteine),200 Мг;
  • Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 Мг;
  • Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 Мг;
  • Декспантен (Dexpanthenol);
  • Золедронова Кислота (Zoledronic Acid);
  • Максібрен (Phenibut);
  • Метотрексат (Methotrexate);
  • Мітра (Meldonium);
  • Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,2 Мг;
  • Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,3 Мг;
  • Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,4 Мг;
  • Мукосат Neo (Chondroitin Sulfate);
  • Назофен Бебі (Phenylephrine);
  • Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*);
  • Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01%;
  • Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025%;
  • Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05%;
  • Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 Мг/Мл;
  • Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 Мг;
  • Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 Мг;
  • Омепразол (Omeprazole), 20 Мг;
  • Паклітаксел (Paclitaxel);
  • Рибоксин (Inosine);
  • Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 10 Мг;
  • Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 20 Мг;
  • Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 5 Мг;
  • Сліпнорм (Doxylamine);
  • Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 1,5 Млн. Мо;
  • Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 3,0 Млн. Мо;
  • Тербінафін-Фт (Terbinafine);
  • Флударабін-Бєлмед (Fludarabine);
  • Фотолон Mono, 100 Мг;
  • Фотолон Mono, 50 Мг;
  • Церегін Mono;
  • Алфлусат (Chondroitin Sulfate);
  • Т-Холін (Choline Alfoscerate).

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена. 

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