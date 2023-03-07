Скільки дітей вважаються зниклими безвісти: дані омбудсмена

Станом на 7 березня в Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.

Реклама:

Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.

На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.

Нагадаємо, що у разі зникнення дитини чи дорослої людини варто звернутися до правоохоронних органів або до Омбудсмена.

Також в Україні працює Telegram-бот "Пошук дітей".

6 березня в Україні повернули двох підлітків з Херсону. Понад 3 місяці йшли перемовини для того, щоб Ігор та Василь знову були вдома.