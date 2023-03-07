Скільки дітей вважаються зниклими безвісти: дані омбудсмена

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 березня 2023

Станом на 7 березня в Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.

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Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.

 Фото: verkoka/Deposithotos

На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.

Нагадаємо, що у разі зникнення дитини чи дорослої людини варто звернутися до правоохоронних органів або до Омбудсмена

Також в Україні працює Telegram-бот "Пошук дітей"

6 березня в Україні повернули двох підлітків з Херсону. Понад 3 місяці йшли перемовини для того, щоб  Ігор та Василь знову були вдома.

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