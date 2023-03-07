Скільки дітей вважаються зниклими безвісти: дані омбудсмена

Станом на 7 березня в Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Також в установі зазначили, що 16 224 дитини росіяни депортували, 308 дітей вдалось повернути.

Від початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчат.

На жаль, внаслідок збройної агресії загинули 464 дитини, ще 931 – отримали поранення.

Нагадаємо, що у разі зникнення дитини чи дорослої людини варто звернутися до правоохоронних органів або до Омбудсмена.

Також в Україні працює Telegram-бот "Пошук дітей".

6 березня в Україні повернули двох підлітків з Херсону. Понад 3 місяці йшли перемовини для того, щоб Ігор та Василь знову були вдома.