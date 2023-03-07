Від початку року українці оформили 455 скарг на порушення мовного закону – омбудсмен

За перші два місяці 2023 року до офісу мовного омбудсмена найбільше звернень надійшло про порушення у сфері обслуговування.

Про це повідомив Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь.

"Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 60% з яких – щодо сфери обслуговування споживачів", – зазначив омбудсмен.

Українці оформили 192 звернення, які стосувались відсутності української версії сайтів, та ще 81 – щодо порушення під час обслуговування.

Інфографіка звернень до мовного омбудсмена

Крім того, надійшла 31 скарга стосовно порушення мовного закону під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок.

Тарас Кремінь також отримав 13 заявок щодо викладання недержавною мовою у закладах освіти та 5 звернень стосовно порушення мовного закону медичними працівниками (5 звернень).

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), а також Одеської (66), Харківської (47) та Дніпропетровської (42) областей.