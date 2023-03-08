У Дніпрі судили жінку, яка зробила смертельний укол півторарічному сину

У Дніпрі жінка-медик зробила смертельну ін’єкцію своєму півторарічному сину.

Її засудили до 8 років за ґратами за умисне вбивство, але прокуратура оскаржуватиме вирок суду, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури Дніпра визнано винною місцеву мешканку за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

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У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на "м’якість" вироку – вона наполягатиме на призначенні більш суворого покарання.

Нагадаємо, раніше киянку засудили за домашнє насильство щодо власного сина.

Також у Львові судили організатора християнських таборів Романа Московченка, який 15 років ґвалтував дітей.