Школи Київщини працюють дистанційно через ракетний обстріл РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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9 березня 2023

Заклади освіти в Київській області 9 березня працюють дистанційно через масовану ракетну атаку РФ.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 на 9 березня", – йдеться в повідомленні. 

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Рекомендація перейти на дистанційне навчання стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Фото: ijeab/Depositphotos

Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

Нагадаємо, 9 березня російські загарбники нанесли масований ракетний удар по Україні, під вогнем опинилось 13 областей, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені.

Станом на 16 лютого внаслідок дій російських окупантів в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, з яких повністю зруйновано – 338.

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